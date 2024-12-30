🎤 Мнение

Опубликовано: 30.12.2024 14:36 , Обновлено: 30.12.2024

Президент Азербайджана Ильхам Алиев "абсолютно законно выдвигает условия", касающиеся крушения самолёта авиакомпании AZAL в Казахстане. Такое мнение, как сообщило Report.az, в эфире турецкого телеканала HaberGlobal высказал журналист Гюнгёр Явузаслан.

Он обратил внимание на слова Алиева, сказанные в интервью AzTV, о том, что Россия не совершала какие-то действия преднамеренно. При этом он назвал сокрытие инцидента “неправильным”.

«Дипломатическое давление Азербайджана привело к тому, что президент России Владимир Путин дважды говорил по телефону [с Алиевым]. Согласно международным правилам гражданской авиации, если в регионе есть риск, пассажирские самолёты ни одной страны, включая Азербайджан, не должны допускаться на этот маршрут», — отметил Явузаслан.

Журналист также подчеркнул, что пристального внимания в обсуждении данного инцидента заслуживает отказ в разрешении на посадку самолёта в ближайших аэропортах в аварийной ситуации.

Отметим, что генпрокуратура Азербайджана заявила о продолжении расследования уголовного дела, возбуждённого по факту крушения самолёта AZAL, [link href=“https://report.az/hadise/bas-prokurorluq-teyyarenin-qezaya-ugramasi-fakti-uzre-baslanilmis-cinayet-isi-uzre-istintaq-tedbirleri-davam-etdirilir/” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщил [/link] Report.az. Генпрокурор Азербайджана Камран Алиев находится в тесном контакте с генпрокурорами Казахстана, России и Бразилии. Проводятся совместные следственные действия с участием специалистов из четырёх стран.

Ранее Telegraf.news писал, что Следственный комитет России допросил диспетчера, который вёл в Чечне потерпевший крушение самолёт. Что он рассказал?

В России допросили диспетчера по делу о катастрофе азербайджанского самолёта. Что известно о ходе расследования?