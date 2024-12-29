"Не делает чести" - Алиев обвинил Россию в желании "замять" обстрел пассажирского самолёта над Грозным

Опубликовано: 29.12.2024 14:42 , Обновлено: 29.12.2024

Президент Азербайджана заявил, что сожалеет о желании некоторых представителей властей России спустить на тормозах расследование катастрофы пассажирского самолёта "Азербайджанских авиалиний". Он также пообещал, что результаты расследования причин катастрофы будут доступны общественности.

“Одним из моментов, который нас огорчил и удивил, было то, что российские официальные структуры выдвинули версии о взрыве какого-то газового баллона. То есть это открыто показывало, что российская сторона хочет замять вопрос, и это, конечно, никому не делает чести”, - заявил Алиев 29 декабря в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где дал интервью Азербайджанскому телевидению.

В то же время, президент Азербайджана заявил, что уверен, что самолёт был сбит российскими ПВО не специально. И поэтому оценил, что Кремль в итоге принес извинения и донес их до общественности.

“К сожалению, первые три дня мы не слышали от России ничего, кроме бредовых версий”, - сказал глава Азербайджана.

“Повторяю, после того, как черные ящики будут открыты и когда мы получим более детальную информацию, всплывут все подробности и прояснятся многие моменты, которые сегодня пока вызывают вопросы. К примеру, почему самолет не смог приземлиться в городе Грозный?”, - пообещал Алиев.

Также он выказал надежду, что появятся ответы на вопросы, в какой степени средства радиоэлектронной борьбы РФ повлияли на управление самолетом? Насколько серьезными были последствия удара в воздухе и взрыва рядом с самолетом?

“Потому что должен также отметить, что попытки отрицать этот очевидный факт и завуалировать его в данном случае – это и абсурд, и глупость”, - сказал он.

Также Алиев похвалил действия пилотов упавшего самолёта. “Хотя, конечно, пилоты были опытными и знали, что в этой аварийной посадке им не выжить. Однако, чтобы спасти пассажиров, они проявили огромный героизм, и именно в результате этого в авиакатастрофе есть выжившие. Именно в результате этого часть фюзеляжа не сгорела, и именно благодаря этому сегодня мы можем однозначно сказать, что самолет был сбит Россией”, - сказал он.

Почему упал Embraer?

Затем президент Азербайджана рассказала версию причин катастрофы авиалайнера Embraer, которую сейчас рассматривают власти страны.

“Разумеется, окончательная версия станет известна после вскрытия черных ящиков. Но и первоначальные версии достаточно обоснованы и опираются на факты. А факты заключаются в том, что азербайджанский гражданский самолет получил повреждения извне на территории России, близ города Грозный, и практически потерял управление. Мы также знаем, что наш самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы. Это первое повреждение, нанесенное самолету”, - заявил Алиев, добавив, что в результате обстрела ч земли сильно пострадала в том числе хвостовая часть самолета.

[inf]На данный момент власти Казахстана, где упал самолёт, продолжают расследование и не комментируют версии о сбитии его российскими ПВО. Там призвали дождаться выводов сформированной международной комиссии для расследования инцидента. В Москве также призвали дождаться результатов деятельности следователей.[/inf]

Ранее Telegraf.news сообщил, что в пресс-службе президента Азербайджана сообщили, что 28 декабря Владимир Путин решил позвонить Ильхаму Алиеву. Там подтвердили, что глава Кремля принес извинения и дали новые подробности разговора, которых не раскрыли в сообщении пресс-службы президента РФ.

«Подтвердили факт» — Стало известно, что сказал Алиев Путину по поводу катастрофы азербайджанского самолёта

В свою очередь, президент России Владимир Путин 28 декабря поговорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. При разговоре, как передали в Кремле, Путин извинился перед своим коллегой за «трагический инцидент» с разбившимся под казахстанским Актау азербайджанским самолетом.

Путин извинился перед Алиевым за «трагический инцидент» с азербайджанским самолетом