Азербайджан в два раза сократил срок пребывания россиян в стране

Опубликовано: 30.12.2024 11:10 , Обновлено: 30.12.2024

Кабинет министров Азербайджана ужесточил правила пребывания в стране для граждан России. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Али Асадов.

Согласно документу, россияне, а также лица без российского гражданства, но постоянно проживающие в РФ, теперь смогут находиться в Азербайджане без визы не более 90 дней в течение одного календарного года. Ранее гражданам РФ разрешалось пребывать в республике в безвизовом порядке до 180 дней в году.

Почему ужесточили правила?

Как заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, анонсируя новые правила, данное решение стало ответом на аналогичные меры, принятые Россией в отношении иностранных граждан. С 1 января 2025 года срок временного пребывания иностранцев на территории РФ составит 90 дней в течение одного календарного года, а регистрация по месту пребывания должна быть оформлена в течение 7 рабочих дней с даты пересечения границы.

«В вопросах временного пребывания и миграции, как и в каждом внешнеполитическом вопросе, азербайджанская сторона будет руководствоваться принципами паритета и взаимности», — подчеркнул Гаджизаде.

Отметим, что ужесточение правил пребывания россиян в Азербайджане произошло на фоне крушения 25 декабря самолёта «Азербайджанских авиалиний», летевшего по маршруту Баку — Грозный.

Ранее Telegraf.news писал, что сразу 4 компании отказались от полётов в российские города из-за сомнений в безопасности. Под запрет этих компаний попали сразу 24 российских региона.

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