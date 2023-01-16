В Совбезе уточнили, кого из белорусов направят в тероборону

Опубликовано: 16.01.2023 08:24 , Обновлено: 16.01.2023

Первый заместитель государственного секретаря Совета безопасности Павел Муравейко рассказал, как Беларуси создают территориальную оборону, кого в нее направляют и кого призовут на ближайшие учения.

По его словам в интервью госканалу СТВ, когда в нашей стране создавали тероборону, то заложили принцип, что «каждый гражданин обязан защищать свое Отечество». Он считает, что эти войска «придают защите страны всенародный характер».

«Насколько они боеспособны? Насколько наши с вами родители боеспособны и готовы защищать свою Родину», — заявил он.

Также замглавы Совбеза рассказал, что сегодня тероборону создают из белорусов, которые «имеют определенный жизненный опыт, возрастной ценз». Однако больше подробностей не сообщил.

При этом добавил, что с войсками теробороны проводят, чтобы «поднять навыки», вспомнить, как обращаться с оружием, и отработать новые приемы, «как в современных войнах».

Например, ближайшие должны провести в первом квартале 2023 года, на них собираются призвать «взрослое поколение».

Напомним, о создании территориальной обороны власти Беларуси заговорили в конце весны-начале лета 2022 года. Тогда Лукашенко заявил, что «бесконтрольной раздачи оружия, как это случилось в Украине, быть не должно».