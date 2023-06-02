В Минобороны показали, как в Минске бойцов теробороны учили бороться с ДРГ

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Опубликовано: 02.06.2023 07:39 , Обновлено: 02.06.2023

В Министерстве обороны Беларуси 1 июня рассказали о том, как проходит завершающий этап командно-штабных учений с участием сил территориальной обороны. Его провели на территории Ленинского района Минска. На данном этапе бойцы теробороны отрабатывали навыки борьбы с диверсионно-разведывательными группами (ДРГ).

Как сообщили в Минобороны, учения проходили в трех точках города, где военнослужащие отрабатывали навыки охраны “важного районного объекта территориальной обороны” в условиях военного времени, порядок несения службы теробороны на блокпостах, а также на практике отработали решение “комплексной задачи по уничтожению ДРГ противника”.

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В Минобороны предупредили минчан о стрельбе на одной из улиц. Где и когда?

Напомним, в Минобороны заранее предупредили минчан о предстоящих учениях со стрельбой в доме №13 по улице Нахимова. В данных учениях помимо рядовых военнослужащих принимает участие высшее руководство всех областей Беларуси — председатели областных исполкомов, Мингорисполкома, а также военные комиссары со всех областей и Минска.

Минобороны объявило сборы для высшего руководства всех областей Беларуси

Ранее в ведомстве рассказали, какие сценарии отрабатывают на военных сборах при участии сил территориальной обороны и к чему готовят “территориалов”. Там пояснили, что в рамках учений оппонентами белорусских военнообязанных выступают в том числе и диверсионно-разведывательные группы.

«Противник серьёзно вооружён» — В Минобороны рассказали, к чему готовят тероборону в Беларуси