На Брестчине начались новые учения теробороны. Чем займутся солдаты?
В Брестской области с 8 июня стартовали очередные учения войск территориальной обороны.
В Минобороны Беларуси проинформировали, что с 8 по 29 июня пройдут учения «в соответствии с планом подготовки органов управления территориальной обороны и воинских частей территориальных войск».
В связи с этим под руководством председателя Лунинецкого райисполкома Брестской области проводится сбор с военнообязанными территориальных войск.
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Что там будут делать военнообязанные?
В военном ведомстве сообщили, что целью сбора является подготовка должностных лиц районного исполнительного комитета к формированию воинских частей территориальных войск, а военнообязанных подготовят к выполнению поставленных задач.
Планируется:
- принять военнообязанных, обеспечить их всем необходимым с задействованием базы мобилизационного развертывания;
- подготовить военнообязанных к выполнению задач в соответствии с военно-учетными специальностями и должностным предназначением;
- восстановить навыки командиров в управлении подчиненными;
- отработать вопросы формирования, подготовки и применения отряда народного ополчения.
Завершится сбор командно-штабным учением с силами теробороны района.
Ранее Телеграф писал о том, что в Минобороны показали, как в Минске бойцов теробороны учили бороться с ДРГ:
В Минобороны показали, как в Минске бойцов теробороны учили бороться с ДРГ