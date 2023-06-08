На Брестчине начались новые учения теробороны. Чем займутся солдаты?

Опубликовано: 08.06.2023 10:33 , Обновлено: 08.06.2023

В Брестской области с 8 июня стартовали очередные учения войск территориальной обороны.

В Минобороны Беларуси проинформировали, что с 8 по 29 июня пройдут учения «в соответствии с планом подготовки органов управления территориальной обороны и воинских частей территориальных войск».

В связи с этим под руководством председателя Лунинецкого райисполкома Брестской области проводится сбор с военнообязанными территориальных войск.

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Что там будут делать военнообязанные?

В военном ведомстве сообщили, что целью сбора является подготовка должностных лиц районного исполнительного комитета к формированию воинских частей территориальных войск, а военнообязанных подготовят к выполнению поставленных задач.

Планируется:

принять военнообязанных, обеспечить их всем необходимым с задействованием базы мобилизационного развертывания;

подготовить военнообязанных к выполнению задач в соответствии с военно-учетными специальностями и должностным предназначением;

восстановить навыки командиров в управлении подчиненными;

отработать вопросы формирования, подготовки и применения отряда народного ополчения.

Завершится сбор командно-штабным учением с силами теробороны района.

Ранее Телеграф писал о том, что в Минобороны показали, как в Минске бойцов теробороны учили бороться с ДРГ:

В Минобороны показали, как в Минске бойцов теробороны учили бороться с ДРГ