«Вагнеровцы» вернулись под Бахмут на фоне контрнаступления Украины - CNN

Опубликовано: 27.09.2023 14:05 , Обновлено: 27.09.2023

Бойцы ЧВК «Вагнер» вернулись на позиции под Бахмутом, где идет контрнаступление ВСУ Украины, рассказали журналистам CNN украинские военные.

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«Да, „Вагнер“ тоже здесь. Они вернулись. Они быстро сменили командиров и вернулись сюда», — рассказал журналистам военный с позывным «Грув». По его словам, это произошло на фоне прорыва украинскими силами российской обороны.

С начала контрнаступления ВСУ отбили у российской армии под Бахмутом два ключевых населенных пункта — Андреевку и Клещеевку.

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Днем ранее о возвращении подразделений «Вагнера» под Бахмут сообщил пророссийский военныйтг-канал «Рыбарь». По его данным, их цель — провести контрнаступление, чтобы вернуть ранее утраченные позиции.

До этого об отправке на бахмутское направление “вагнеровцев” написал близкий к ЧВК «Вагнер» тг-канал Grey Zone. Он подчеркивал, что туда отправляются бойцы, отказавшиеся от участия в мятеже Пригожина. А тг-канал «Оркестр Вагнера» сообщал, что бойцы «собрали самостоятельную группу» и «будут биться на одном из сложных направлений».

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В мае Пригожин пригрозил вывести своих солдат из Бахмута, который он штурмовал с августа 2022 года, если ему не дадут боеприпасы. 20 мая он объявил о взятии Бахмута. По его словам, в боях за Бахмут погибли около 20 000 “вагнеровцев”.Всего в рядах «Вагнера» во время штурма города воевали около 35 000 человек, говорил Пригожин.

В конце июня Пригожин устроил военный мятеж. После того как Кремль договорился с ним, он отказался от марша на Москву, а Владимир Путин предложил бойцам ЧВК «Вагнер», которые «остановились у последней черты», подписать контракты с Минобороны РФ или «уйти в Беларусь».

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