Медведев пригрозил "канадским животным" и "фашистам" из НАТО "прямым конфликтом"

Опубликовано: 26.09.2023 17:37 , Обновлено: 26.09.2023

Экс-президент России, а ныне замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, во вторник, 26 сентября, опубликовал в своем тг-канале очередной пост, в котором сообщил, что у России остается все меньше выбора, кроме "прямого конфликта с НАТО".

В своем посте он написал про “братание канадских животных во главе с премьером трюдо в своём парламенте с нацистами”, про поставки в Украину танков «Абрамс» из арсеналов НАТО, и про обещания поставок ракет большей дальности.

“Похоже, что России оставляют всё меньше выбора, кроме прямого конфликта с НАТО на земле”, написал Медведев, сравнив североатлантический блок с “открыто фашистский блок типа гитлеровской оси, хотя и большего размера”.

Замглавы Совета безопасности РФ подчеркнул, что “мы готовы, хотя результат будет достигнут с гораздо большими издержками для человечества, чем в 1945-м”.

Ранее Телеграф писал о том, Медведев возвестил о приближающемся «Апокалипсисе» цитатами Ленина и Хрущева.

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