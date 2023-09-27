Российские СМИ показали интервью с живым командующим Черноморским флотом

🎥 Видео

Опубликовано: 27.09.2023 12:43 , Обновлено: 27.09.2023

В российских СМИ в среду, 27 сентября, появилось видео с интервью командующего Черноморским флотом России адмиралом Виктором Соколовым. Ранее украинские военные заявили, что он погиб в результате ракетного обстрела штаба флота в Севастополе. Независимые источники эту информацию не подтверждали.

На видео, опубликованном в Telegram российским телеканалом “Звезда”, Соколов лично присутствует на брифинге для журналистов и рассказывает, как Черноморский флот “уверенно и успешно выполняет задачи, которые перед ним поставило командование”.

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“Успешно выполняют задачи и надводные силы, и подводные силы, и морская авиация, и береговые войска. Вы знаете, что практически не сходят с экрана центрального телевидения подвиги наших морских пехотинцев”, - заявил Соколов.

Российские СМИ сообщили, что видеозапись длительностью чуть менее минуты сделана 27 сентября, после церемонии награждения футбольной команды “Черноморец”, которая заняла одно из призовых мест в чемпионате Вооружённых сил России.

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Напомним, о гибели Соколова 25 сентября заявили украинские военные. Тот якобы погиб при ударе по штабу флота в Севастополе, но никаких доказательств предоставлено не было.

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Подтвердить информацию о гибели Соколова в Министерстве обороны Украины не смогли. Не стал комментировать её и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который переадресовал вопрос в российское оборонное ведомство.

В свою очередь там 26 сентября опубликовали видео с заседания, в котором участвовал командующий Черноморским флотом. Однако это видео вызвало у зрителей как в России, так и в Украине и на Западе много вопросов.

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