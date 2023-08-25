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Опубликовано: 25.08.2023 16:51 , Обновлено: 25.08.2023

В пятницу, 25 августа, Александр Лукашенко рассказал, останутся ли вагнеровцы в Беларуси после ЧП с самолетом Пригожина.

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По его словам, “в Беларуси останется столько вагнеровцев, сколько надо”.

“Вагнер” жил, “Вагнер” жив и “Вагнер” будет жить в Беларуси, как бы кому-то это ни не хотелось. Мы еще с Пригожиным выстроили систему, как будет у нас располагаться “Вагнер"", - процитировала БелТА Лукашенко.

Прокомментировал Александр Лукашенко и информацию, появившуюся в Сети, что, якобы, из деревни Цель, где располагаются бойцы ЧВК “Вагнер”, стали убирать палатки.

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“И эти снимочки из космоса, что мы что-то демонтируем… Почему мы лишние палатки убираем - столько не надо”, - сказал он. “Здесь остается ядро, кто-то уехал в отпуск, кто-то вообще решил жить в стороне, но телефоны, адреса, пароли, явки в этом ядре известны. В течение нескольких дней все будут здесь, до 10 тысяч человек. Сейчас нет необходимости их здесь держать. Поэтому никуда они не бегут. Столько, сколько нам надо и этому подразделению, они будут у нас жить и работать”, - отметил Александр Лукашенко.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что Лукашенко рассказал, как предупреждал Пригожина об опасности:

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