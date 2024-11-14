В Украине подготовились к созданию ядерной бомбы за несколько месяцев, если Трамп откажется от помощи - The Times

Опубликовано: 14.11.2024 08:33 , Обновлено: 14.11.2024

Американское издание The Times сообщило, что у властей Украины есть как технологические возможности, так и веские причины создать собственное ядерное оружие. Там утверждают, что Киев может разработать собственную ядерную бомбу в течение нескольких месяцев.

Но сделает это только в случае, если новоизбранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность в январе откажется от оказания военной помощи Украине.

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Издание сослалось на некий документ, подготовленный для Минобороны Украины, в котором говорится, что на создание элементарной ядерной бомбы уйдет несколько месяцев.

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В МИД Украины уже отреагировали на статью американского издания, заявив, что планов о создании украинского ядерного оружия у Киева нет. “Украина придерживается ДНЯО; мы не владеем, не разрабатываем и не намерены создавать ядерное оружие”, – написал спикер украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий.

[inf]Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) — международный акт, разработанный Комитетом по разоружению ООН с целью установления прочной преграды на пути расширения круга стран, обладающих ядерным оружием. Он призван обеспечить международный контроль за выполнением государствами взятых на себя по договору обязательств с тем, чтобы ограничить возможность возникновения вооружённого конфликта с применением такого оружия. [/inf]

The Times утверждает, однако, что автор украинского доклада Алексей Ежак, завкафедрой Национального института стратегических исследований при СНБО, подсчитал, что украинские специалисты могут создать аналог американской бомбы “Толстяк”, которую те в 1945 году сбросили на Нагасаки в Японии.

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«Создание простой атомной бомбы, как это сделали Соединенные Штаты в рамках Манхэттенского проекта, не было бы сложной задачей 80 лет спустя», – говорится в докладе. При этом для основы такого оружия можно было бы использовать плутоний из стержней, взятых из ядерных реакторов Украины.

«Вес реакторного плутония, доступного Украине, можно оценить в семь тонн… Значительный арсенал ядерного оружия потребовал бы гораздо меньше материала… количества материала достаточно для сотен боеголовок с тактической мощностью в несколько килотонн», – говорится в документе.

При этом такая бомба могла бы одним махом уничтожить какую-нибудь российскую авиабазу, считают в Киеве.

В качестве обоснования для создания ядерного оружия в докладе приводится аргумент, что Россия уже нарушила ДНЯО, а значит и Киев может выйти из международного соглашения, подписанного им в 1994 году.

Впрочем, многие эксперты сходятся во мнении, что Украине на создание полноценной ядерной бомбы потребуется не менее 5 лет. А ведь для нее ещё нужен и носитель.

Другой украинский эксперт Валентин Бадрак настаивает, что Украина уже а течение 2025 года будет обладать собственными баллистическими ракетами. «Через шесть месяцев Украина сможет показать, что у нее есть возможность создания баллистических ракет большой дальности: у нас будут ракеты с дальностью полета 1000 км», – заявил эксперт.

Ранее Telegraf.news писал, что президент Украины Владимир Зеленский 27 августа объявил об испытании первой украинской баллистической ракеты, сообщили украинские медиа. «Думал, что рано об этом говорить, но скажу, что было испытание положительное первой баллистической украинской ракеты», — сказал Зеленский.

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