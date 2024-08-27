Зеленский объявил о "положительном" испытании первой украинской баллистической ракеты

Опубликовано: 27.08.2024 16:14 , Обновлено: 27.08.2024

Президент Украины Владимир Зеленский 27 августа объявил об испытании первой украинской баллистической ракеты, сообщили украинские медиа.

“Думал, что рано об этом говорить, но скажу, что было испытание положительное первой баллистической украинской ракеты”, - сказал Зеленский.

Других деталей он не привел, сославшись на секретность.

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Баллистическая ракета - разновидность ракетного оружия. Она совершает полет по баллистической траектории, то есть находится в неуправляемом движении. Необходимая скорость и направление полета устанавливают ракете на активном участке полета системой его управления.

Баллистические ракеты могут запускаться с разнообразных пусковых установок: стационарных — шахтных или открытых, мобильных — на базе колесного или гусеничного шасси, самолетов, кораблей и подводных лодок.

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Ранее Telegraf.news рассказывал о дроне-ракете “Паляниця”, которую создали и успешно испытали украинские инженеры. “Это ракета-дрон, которая намного быстрее наших дальнобойных дронов. И мощнее”, - сказал Зеленский во время брифинга 24 августа.

Зеленский объявил о создании дрона-ракеты «Паляниця». Стало известно, что это такое