Путин пообещал не допустить появления ядерного оружия у Украины

Опубликовано: 18.10.2024 19:46 , Обновлено: 18.10.2024

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС 18 октября пообещал не допустить появления у Украины ядерного оружия. Напомним, 17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не планирует создание ядерного оружия.

“Такая угроза [появления ядерного оружия у Украины] будет сoответствующую реакцию вызывать у Российской Федерации. Могу сразу сказать: Рoссия этого не допустит ни при каких обстoятельствах”, - заверил Путин, передал ТАСС.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что у Киева “не выйдет никогда, ни при каких обстоятельствах” создать ядерное оружие. “Но он [Зеленский] уже, по-моему, отказался от этих слов, наверное, проснулся и с другой ноги встал”, - сказал также 18 октября глава российского МИД на пресс-конференции.

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Что сказал Зеленский о ядерном оружии в Украине

Украинский президент 17 октября на совместном брифинге с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что “мы никогда не говорили, что планируем создать ядерное оружие”. Как передал Telegram-канал “Политика страны”, Зеленский также сказал, что Украина не ведет разработку ядерного оружия.

“В разговоре с Трампом я сказал: либо у Украины будет ядерное оружие, либо мы будем в НАТО. Сейчас мы выбираем НАТО”, - заверил президент страны в этот же день на саммите Евросовета в Брюсселе ранее.

Однако в “плане победы” Зеленского, который он представил в Верховной Раде 16 октября, есть пункт о размещении на территории Украины “комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания”. По этому пункту также имеются «тайные приложения», скрытые от широкой публики.

Ранее Telegraf.news подробно рассказывал об этом “плане победы”.

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