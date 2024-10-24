"Россия не погибнет, а Украина – исчезнет" - Лукашенко назвал "хотелками Зеленского" слухи о разработке Киевом "грязной бомбы"

Опубликовано: 24.10.2024 09:21 , Обновлено: 24.10.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 октября в интервью телеканалу "Россия 1" назвал "хотелками" заявления своего украинского коллеги Владимира Зеленского о возможных разработках ядерного оружия. Он также прокомментировал слухи о том, что у Киева уже есть в арсенале "грязная бомба" - оружие для радиоактивного заражения территории с меньшей мощностью, чем у обычной ядерной бомбы.

По мнению Лукашенко, разрабатывать и тем более применять ядерное оружие Украине “не позволит” не только Россия, но и западные союзники Киева, поскольку в Европе “боятся ядерного конфликта”.

“Европа не просто упирается - они категорически не допускают использования ядерного оружия, да и американцы этого боятся. Поэтому они Володе Зеленскому это не позволят сделать. И эти хотелки ни к чему”, - процитировало Лукашенко госагентство БЕЛТА.

Кроме того, по словам Лукашенко, чтобы “нажать красную кнопку, надо обладать определенной смелостью”, а Зеленский, по его мнению, “не такой смелый”. Останавливает от применения ядерного оружия украинского лидера, по мнению его белорусского коллеги, и возможные последствия ядерного удара.

“Надо думать о том, что будет потом. Ну нажал, дальше что? Что, Россия рухнет от того, что ты “грязную бомбу” сбросишь, даже на Москву? Нет, Россия не погибнет, но ударит так, что Украина исчезнет”, - высказал мнение Лукашенко.

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Напомним, что о возможности разработки собственного ядерного оружия Украиной заявил сам Зеленский на саммите Европейского совета в Брюсселе в середине октября этого года. Тогда его слова прозвучали как ультиматум.

“В разговоре с Трампом я сказал: либо у Украины будет ядерное оружие, либо мы будем у НАТО”, - заявил тогда Зеленский, сделав оговорку, что Киев “сейчас выбирает НАТО”. Позднее украинскому лидеру пришлось оправдываться за эти слова и он заявил, что разработкой ядерного оружия Киев в настоящее время не занимается.

Между тем, в России уже не раз заявляли на разных уровнях, что Украина готовит “грязную бомбу”, а начальник войск радиационной, химической и биологической защиты РФ Игорь Кириллов ещё 13 августа высказал предположение, что такая бомба у Киева уже есть.