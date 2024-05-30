Лавров рассказал, что станет для РФ "сигнальным действием НАТО в ядерной сфере". Как пообещал "вразумить оппонентов"?

Опубликовано: 30.05.2024 08:33 , Обновлено: 30.05.2024

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, какие именно шаги со стороны западных союзников Украины РФ будет расценивать как "преднамеренное сигнальное действие НАТО в ядерной сфере", а также как именно российская сторона надеется "вразумить оппонентов".

Таким “сигнальным действием” для России, по словам Лаврова, могут послужить поставки Украине истребителей F-16. Он пояснил, что эти истребители “долгое время являлись основным средством доставки” в рамках совместных ядерных миссий стран НАТО.

“Поэтому не можем не рассматривать поставку данных систем киевскому режиму как преднамеренное сигнальное действие НАТО в ядерной сфере. Нам пытаются дать понять, что на Украине США и НАТО готовы буквально на все”, – заявил Лавров в интервью российскому РИА “Новости”.

При этом глава МИД РФ подчеркнул, что даже в случае, если на вооружении украинских войск появятся эти истребители, российские вооружённые силы “будут уничтожать F-16 точно так же, как и другие виды вооружений, поставляемых странами НАТО”.

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Одновременно с этим Россия, по словам Лаврова, готова отказаться от моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности и предпринять “дополнительные шаги в сфере ядерного сдерживания”. На такой шаг страна, по словам главы внешнеполитического ведомства, может пойти в случае, если США решат разместить свои ракеты в Европе или Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Впрочем, Лавров выразил надежду на то, что начаты недавно российско-белорусские учения по нестратегическому ядерному оружию “вразумят оппонентов” России и напомнят им о “катастрофических последствиях дальнейшего продвижения по лестнице ядерной эскалации”.

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Ранее Telegraf.news сообщил, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что обладает информацией о предупреждении, сделанном Вашингтоном Москве. По его словам, США прямо заявили, что могут нанести удары по российским войскам, находящимся в Украине, но лишь в одном случае — если Россия воспользуется ядерным оружием в Украине.

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