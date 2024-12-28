В Совете нацбезопасности США допустили сбитие Embraer ERJ-190 российской ПВО

Опубликовано: 28.12.2024 09:59 , Обновлено: 28.12.2024

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби допустил сбитие самолета Embraer ERJ-190 под казахстанским Актау российскими системами ПВО. Такое же предположение высказали в американской разведке.

“Мы увидели некоторые ранние признаки, которые, несомненно, указывают на возможность того, что этот самолет был сбит российскими системами ПВО”, - передала слова Кирби журналистка Кили Мейер в Х.

Также Кирби предложил помощь США в расследовании этой авиакатастрофы.

О том, что самолет могла сбить российская система ПВО, предположили и в американской разведке, [link href=“https://news.sky.com/story/azerbaijan-airlines-crash-russian-air-defences-may-have-shot-down-passenger-jet-after-misidentifying-it-as-drone-us-intelligence-suggests-13280690” target=“_blank” rel=“noopener”] передал [/link] телеканал SkyNews. Два неназванных официальных лица в разговоре с телеканалом NBC News заявили, что у Америки есть разведданные, указывающие на то, что Россия могла принять полет борта за беспилотник и задействовала свои средства ПВО.

Версия “Росавиации”

Глава “Росавиации” Дмитрий Ядров 27 декабря заявил, что пилот самолета Embraer ERJ-190 два раза пытался посадить борт в Грозном в Чечне, но “попытки были безуспешны”. «Обстановка в этот день и в эти часы в районе аэропорта «Грозный» была весьма сложной. Украинские боевые беспилотники в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в городах Грозный и Владикавказ», — утверждает он.

По словам главы «Росавиации», тогда в аэропорту Грозного вводили режим «Ковер», который предусматривает немедленный уход всех самолетов из воздушного пространства там.

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Версия Azerbaijan Airlines

Также 27 декабря азербайджанская авиакомпания Azerbaijan Airlines, которой принадлежал разбившийся Embraer ERJ-190, назвала предварительную причину его крушения. Как следует из официального заявления компании, предварительные результаты расследования показали, что причиной крушения стало «физическое и техническое внешнее вмешательство».

В Azerbaijan Airlines назвали причиной крушения самолёта под Актау «физическое и техническое внешнее вмешательство»

В связи с этим, как ранее сообщил Telegraf.news, Azerbaijan Airlines решила приостановить авиасообщение с семью российскими городами. В своем заявлении компания подчеркнула, что данное решение приняли «по согласованию с Государственным управлением гражданской авиации Азербайджана».

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Что рассказали выжившие в авиакатастрофе

Выжившие, летевшие на борту Embraer ERJ-190, рассказали, что во время полета слышали “глухие удары” и взрывы снаружи самолета. Об этом сообщил телеканал ABC News.

Мужчина, представившийся членом экипажа рухнувшего самолета, сообщил ABC News по телефону из своей больничной палаты в пятницу, что он слышал три глухих удара, когда они пролетали над Грозным в России. Он сказал, что, по его мнению, звуки доносились снаружи самолета.

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