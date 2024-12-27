В "Росавиации" назвали причину ухода Embraer ERJ-190 из Грозного в Казахстан

Опубликовано: 27.12.2024 20:03 , Обновлено: 27.12.2024

Глава "Росавиации" Дмитрий Ядров 27 декабря заявил, что пилот самолета Embraer ERJ-190, который разбился 25 декабря под Актау в Казахстане, два раза пытался посадить борт в Грозном в Чечне, но "попытки были безуспешны". В "Росавиации" назвали свои причины этому.

“Обстановка в этот день и в эти часы в районе аэропорта “Грозный” была весьма сложной. Украинские боевые беспилотники в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в городах Грозный и Владикавказ”, - утверждает Ядров, видео с его выступлением [link href=“https://t.me/tass_agency/293680” target=“_blank” rel=“noopener”] опубликовало [/link] российское агентство ТАСС.

По словам главы “Росавиации”, тогда в аэропорту Грозного вводили режим “Ковер”, который предусматривает немедленный уход всех самолетов из воздушного пространства там.

“Кроме того, в районе аэропорта “Грозный” был плотный туман. Командир самолета дважды пытался посадить его в Грозном, попытки были безуспешны. Командиру предлагались другие аэропорты, он принял решение следовать в аэропорт “Актау”, - добавил Ядров.

При этом о каких-либо повреждениях самолета в районе Грозного он не сказал.

Версия Azerbaijan Airlines

Также 27 декабря азербайджанская авиакомпания Azerbaijan Airlines, которой принадлежал разбившийся Embraer ERJ-190, назвала предварительную причину его крушения. Как следует из официального заявления компании, предварительные результаты расследования показали, что причиной крушения стало «физическое и техническое внешнее вмешательство».

В Azerbaijan Airlines назвали причиной крушения самолёта под Актау «физическое и техническое внешнее вмешательство»

В связи с этим, как ранее сообщил Telegraf.news, Azerbaijan Airlines решила приостановить авиасообщение с семью российскими городами. В своем заявлении компания подчеркнула, что данное решение приняли «по согласованию с Государственным управлением гражданской авиации Азербайджана».

Azerbaijan Airlines отменила полёты в 7 российских городов

Самолет сбила Россия - Euronews

А 26 декабря телеканал Euronews со ссылкой на собственные анонимные источники в правительстве Азербайджана сообщил, что причиной крушения самолета Embraer ERJ-190 в аэропорту Актау, в результате которого погибли 38 человек, стала российская ракета класса «земля-воздух».

По данным источников Euronews, ракета была запущена во время «активности беспилотников» над Грозным, она взорвалась рядом с пассажирским самолетом и повредила его осколками.

Власти Азербайджана заявили, что Россия сбила пассажирский Embraer ERJ-190 — Euronews. Что говорят в Казахстане и РФ?