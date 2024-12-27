Azerbaijan Airlines отменила полёты в 7 российских городов

Опубликовано: 27.12.2024 14:14 , Обновлено: 27.12.2024

Азербайджанская авиакомпания Azerbaijan Airlines, чей самолет на днях разбился в казахстанском Актау, официально приостановила полеты в семь российских городов. Такое же решение приняла казахстанская Qazaq Air, которая с 28 декабря на месяц закрыла авиасообщение между Астаной и российским Екатеринбургом.

Так, согласно официальному заявлению Azerbaijan Airlines, которое привело местное издание Trend, с 28 декабря самолёты компании перестанут летать не только в Грозный и в Махачкалу (туда самолёты из Баку перестали отправлять ещё в день трагедии, 25 декабря), но и в следующие российские города:

Минеральные Воды,

Сочи,

Волгоград,

Уфу,

Самару.

В авиакомпании обосновали своё решение “возможными рисками для безопасности полётов”, при этом рейсы в другие российские города, такие как Москва, Петербург, Казань, Астрахань, Екатеринбург и Новосибирск, пока не отменяли.

По данным другого издания, Baku.ws, решению об отмене части рейсов Azerbaijan Airlines предшествовал ещё один инцидент, который произошёл утром 27 декабря с самолётом, следовавшим по маршруту Баку - Минеральные Воды. Он был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за угрозы атаки беспилотников, из-за чего было закрыто воздушное пространство над российской Махачкалой.

Российский Telegram-канал “Можем объяснить” сообщил, что после этого инцидента командир воздушного судна отказался лететь в Россию по этому маршруту, даже когда ограничения были сняты. Ссылаясь на переписку одного из членов экипажа с супругой и на собственные источники в компании Azerbaijan Airlines, авторы канала сообщили, что другие пилоты также отказываются выполнять рейсы в Россию, опасаясь за свою безопасность.

“Все обсуждают крушение, россияне ведь не просто подбили наш самолет, а еще и не дали ему сесть у себя, на ближайших аэродромах. По крайней мере, эта версия сейчас основная в пилотском сообществе. Где гарантия, что это не повторится? Никто не хочет рисковать”, - процитировал канал собственный неназванный источник.

Казахстанская Qazaq Air, в свою очередь, приостановку авиарейсов в Екатеринбург объяснила собственной “оценки рисков полетов в Россию”. При этом рейсы в другие регионы, например, в Омск и Новосибирск, компания не отменила.

Ранее, как сообщил Telegraf.news, из-за авиакатастрофы под Актау от полётов в Москву отказался флагманский израильский авиаперевозчик El Al. Полёты отменены как минимум на неделю.

Израильская El Al приостановила полеты в Москву из-за крушения самолёта под Актау