В Azerbaijan Airlines назвали причиной крушения самолёта под Актау "физическое и техническое внешнее вмешательство"

Опубликовано: 27.12.2024 14:31 , Обновлено: 27.12.2024

Азербайджанская авиакомпания Azerbaijan Airlines в пятницу, 27 декабря, назвала предварительную причину крушения своего самолета Embraer ERJ-190 в казахстанском Актау.

Как следует из официального заявления компании, опубликованного в том числе в её Telegram-канале, предварительные результаты расследования крушения самолета Embraer 190, выполнявшего рейс из Баку в Грозный, стало “физическое и техническое внешнее вмешательство”.

В связи с этим, как ранее сообщил Telegraf.news, Azerbaijan Airlines решила приостановить авиасообщение в общей сложности с семью российскими городами. В заявлении компании подчёркивается, что данное решение было принято “по согласованию с Государственным управлением гражданской авиации Азербайджана”.

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Ранее Telegraf.news рассказа, что накануне депутат Меджлиса Азербайджана (парламент страны) Расим Мусабеков объявил, что требует извинений от властей России за то, что та сбила, по его мнению, пассажирский авиалайнер Embraer E190AR авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевшего из Баку в Грозный.

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Требования азербайджанского депутата российская сторона пока никак не комментировала, однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 26 декабря заявил, что пока расследование продолжается “выстраивать какие-то гипотезы было бы неверно” по поводу причин произошедшего.

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