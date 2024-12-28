"Швыряло взад-вперед" - Выжившие в катастрофе в Казахстане рассказали о взрывах "снаружи" самолёта во время полета

Опубликовано: 28.12.2024 08:56 , Обновлено: 28.12.2024

Выжившие на борту самолета "Азербайджанских авиалиний", потерпевшего крушение в Казахстане, сообщили, что во время полета слышали "глухие удары" и взрывы снаружи самолета. Об этом сообщил телеканал ABC News.

Мужчина, представившийся членом экипажа рухнувшего Embraer, сообщил ABC News по телефону из своей больничной палаты в пятницу, что он слышал три глухих удара, когда они пролетали над Грозным в России. Он сказал, что, по его мнению, звуки доносились снаружи самолета.

Мужчина, который не назвал своего имени, поскольку члены экипажа не были уполномочены общаться со СМИ, сказал, что заметил, что получил травму вскоре после того, как услышал удары.”Я не знаю, что меня задело, я просто посмотрел и увидел кровь”, - сказал он.

В свою очередь, другой пассажир рассказал агентству Reuters, что услышал хлопок, увидел, как падают кислородные маски, и что фюзеляж поврежден. По его словам, сначала он подумал, что самолет вот-вот развалится, и начал молиться.

“Было очевидно, что самолет был каким-то образом поврежден, - рассказал пассажир Субхонкул Рахимов. - Ощущение было такое, как будто он был пьян - это уже не тот самолет”.

Рахимов сказал, что его “швыряло взад-вперед”, хотя он был пристегнут ремнями, а затем наступила тишина, и в этот момент он понял, что они на земле.

Другая пассажирка рассказала агентству Reuters, что услышала “два взрыва” примерно через 20 или 30 минут после взлета.

Пассажирский самолет “Азербайджанских авиалиний” потерпел крушение недалеко от казахстанского аэропорта Актау в среду утром, погибли 38 из 67 человек, находившихся на борту, сообщили в Казахстане.

Министр транспорта Азербайджана подтвердил в пятницу, что пассажиры и бортпроводники, находившиеся в самолете, слышали взрывы “снаружи, а затем что-то задело самолет” над Грозным, сообщают местные СМИ.

[inf]Власти Казахстана и Азербайджана расследуют крушение. Причина все еще устанавливается.[/inf]

Тем временем в МИД России заявили, что Москва не ведёт никаких переговоров с представителями МИД Азербайджана и Казахстана о выработке версий случившейся авиакатастрофы в Актау, а “сообщения об этом являются дезинформацией по политическому заказу”.

В свою очередь, советник Белого дома по коммуникациям по национальной безопасности Джон Кирби заявил журналистам в пятницу, что есть “предварительные признаки” того, что самолет мог быть сбит российскими системами ПВО, но он добавил, что расследование продолжается.

Высокопоставленный источник в правительстве Азербайджана на условиях анонимности сообщил ABC News, что появились новые доказательства того, что самолет, возможно, был сбит российской ракетой класса “земля-воздух”.