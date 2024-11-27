В России рубль рухнул к доллару и евро. Эксперты рассказали, почему надеются на "спекулянтов"

Опубликовано: 27.11.2024 16:08 , Обновлено: 27.11.2024

Курс доллара и евро стремительно растёт в последние дни не только в Беларуси, но и в соседней России. Так, в среду, 27 ноября, курс американской валюты пробил отметку в 112 рублей - впервые за последние два года и восемь месяцев. Экономические аналитики сделали неожиданный прогноз: поддержать рубль смогут "спекулянты".

По данным российского портала РБК, в последний раз за отметку в 112 российских рублей курс доллара выходил 15 марта 2022 года. На международном валютном рынке Форекс и на межбанковском рынке пара доллар/рубль подорожала сразу на 6,66% - до 112,5201 рубля (по состоянию на 15:37 по московскому времени).

Официальные курсы валют, установленные российским Центробанком на среду, 27 ноября, также были рекордными за последние два с половиной года:

доллар - 105,0604 российского рубля,

евро — 110,4943 российского рубля,

китайский юань — 14,4449 российского рубля.

Накануне министр финансов России Антон Силуанов, выступая на IX Международном форуме Финансового университета, назвал текущий курс доллара “благоприятным” для российских экспортеров.

“Я не говорю, что он хороший или плохой. Просто говорю, что сегодня курс для экспортеров очень-очень даже способствующий экспорту”, — заявил министр, призвав участников российской экономики “поменьше думать о ключевой ставке”, о повышении которой продолжают циркулировать слухи в финансовых кругах.

Центробанк РФ поднял ключевую ставку на рекордно высокий уровень. Как отразится на курсах валют в Беларуси?

“Спекулянты” поддержат российский рубль?

Причины нынешней девальвации российского рубля в интервью РБК объяснил аналитик “БКС Мир инвестиций” Дмиртий Бабин. По его словам, на ситуацию повлияли два ключевых фактора:

недостаточный приток иностранной валюты из-за сокращения экспорта под воздействием западных санкций,

снижение цен на нефть.

Ситуация усугубляется, по словам эксперта, недавними санкциями США против Газпромбанка - именно это финансовое учреждение обслуживало значительную часть экспортных операций российских компаний.

Все белорусские банки под угрозой? США предупредили о возможных санкциях для участников российского аналога SWIFT

В свою очередь руководитель направления инвестиционного консультирования компании “Алор Брокер” Алексей Антонов дал свой прогноз относительно дальнейшего развития ситуации. По его словам, приток иностранной валюты в России на фоне последних санкций сократится не существенно, а заметное падение рубля, наблюдаемое в последние несколько дней эксперт связал со “спекулятивной составляющей”.

Именно “спекулянты”, по словам Антонова, могут способствовать и поддержанию национальной валюты, поскольку они своими действиями “начнут фиксировать прибыль”.

Несколько другого мнения придерживается начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов. По его словам, поступления валюты от экспортеров в ближайшее время вряд ли вырастет, а вкупе с ожидаемыми налоговыми выплатами это не будет способствовать существенному улучшению ситуации.

Как девальвация российского рубля отразится на белорусском?

Ранее Telegraf.news рассказал, что сегодня курс доллара взял новую психологическую отметку и в Беларуси. Доллар прибавляет уже 11-ые торги подряд и по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 27 ноября подорожал сразу на 6 копеек (+1,74%) - до отметки в 3,533 рубля.

Курс доллара в Беларуси взял психологическую отметку в 3,5 рубля

Ранее исполнительный директор рейтингового агентства BIK Ratings Андрей Усачев заявлял, что из-за постепенной девальвации российского рубля, давление на курс белорусского рубля усиливается, поскольку экономики двух стран сильно зависят друг от друга. Как следствие, национальная валюта Беларуси, по словам Усачева, «не имеет в среднесрочной перспективе предпосылок для системного укрепления».

Насколько выше 3,3 рубля может вырасти доллар в Беларуси? Эксперты поделились, что у них «вызывает беспокойство»