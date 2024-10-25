Центробанк РФ поднял ключевую ставку на рекордно высокий уровень. Как отразится на курсах валют в Беларуси?

Опубликовано: 25.10.2024 15:09 , Обновлено: 25.10.2024

Совет директоров Центробанка России в пятницу, 25 октября, принял решение в очередной раз повысить ключевую ставку — с 19% до 21% годовых. Это стало новым историческим максимумом — предыдущий был установлен в феврале 2022 года, сразу после начала войны в Украины. Тогда ключевую ставку пришлось поднять до 20%. Впрочем, финансовые аналитики уже выразили опасения, что это не предел. Посмотрели, как это может отразиться на курсах иностранных валют не только в самой России, но и в Беларуси.

Российский Центробанк объяснил своё решение объяснил тем, что инфляция в стране этой осенью “существенно превысила” те прогнозы, на которые рассчитывал финансовый регулятор летом. Более того, по оценкам Центробанка, “инфляционные ожидания” только увеличиваются, а рост экономики страны, наоборот, идёт “более умеренными темпами”, чем в первом полугодии 2024 года.

Чтобы вернуть инфляцию к целевым показателям (около 4% по итогам года) Центробанк решился на очередное ужесточение денежно-кредитной политики и повысил ключевую ставку в третий раз с начала года. Более того, как отметило российское агентство РБК, регулятор не исключает возможности дальнейшего повышения ставки на ближайшем заседании, которое запланировано на 20 декабря 2024 года.

Исходя из прогноза по средней ставке на 2024-2025 год, повысить этот показатель могут ещё на 2,5 процентных пункта - до 23,5% годовых.

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“Последствия ощутят все”

Член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической политике Госдумы РФ Валерий Тумин в комментарии российскому РИАМО назвал решение Центробанка “неожиданностью для многих”, последствия которого ощутят на себе как экономика страны в целом, так и рядовые потребители в частности.

“Данный шаг Центрального банка направлен на борьбу с инфляцией и стабилизацию рубля, однако его последствия будут ощутимы для всех”, — заявил Тумин.

Поскольку ключевая ставка Центробанка является основная инструментом денежно-кредитной политики в России, она неизбежно оказывает влияние на стоимость ипотечных и потребительских кредитов, потребительских вкладов, на рынок недвижимости, на покупательский спрос в целом, а также на стабильность российского рубля относительно иностранных валют.

В комментарии российскому порталу Bankiros, основатель и генеральный директор компании “Группа-А” Георгий Габолаев пояснил, что в случае повышения ключевой ставки национальная валюта может укрепиться по отношению к доллару.

“Высокие ставки делают рублевые активы более привлекательными для иностранных инвесторов. Это приведет к притоку капитала и поддержке национальной валюты”, - заверил специалист.

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Точные прогнозы по конкретному курсу российского рубля эксперты пока давать не берутся. Однако, учитывая факт сильной взаимосвязи экономик двух стран и того, что курс белорусской валюты сильно завязан на курсе российского рубля, с повышением ставки Центробанка можно ожидать укрепления не только российского, но и белорусского рубля.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в этом месяце курс американской валюты в Беларуси преодолел психологическую отметку в 3,3 рубля за доллар. Таких цифр финансисты не видели на торгах целый год. Однако в последствии курс постепенно откатился назад, а на последних торгах, 25 октября, доллар подешевел до 3,29 рубля.

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