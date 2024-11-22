Все белорусские банки под угрозой? США предупредили о возможных санкциях для участников российского аналога SWIFT

Опубликовано: 22.11.2024 08:32 , Обновлено: 22.11.2024

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 21 ноября объявило о расширении действующих экономических санкций. В санкционные списки попали более 50 российских банков, однако последствия этого шага американских властей в будущем на себе могут ощутить не только клиенты этих финансовых учреждений, но и банков других государств, подключённых к недавно созданной системе передачи финансовых сообщений (СПФС), которая позиционируется как российская альтернатива SWIFT.

Согласно заявлению Минфина США, в обновлённый санкционный список попал российский Газпромбанк и его шесть иностранных дочерних компаний. По мнению американских властей, это финансовое учреждение для официальной Москвы является “каналом по закупке военной техники для военных действий против Украины”.

Ранее похожие санкции против российского Газпромбанка ввели Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания.

Также под санкции попали более 50 малых и средних российских банков и более десятка должностных лиц из числа руководства банков, которые, по мнению американских властей, “злоупотребляют международной финансовой системой” и проводят для российских властей расчёты за военные технологии и оборудование.

Что же до СПФС, к которой с 2021 года подключились и белорусские банки, то Минфин США выпустил официальное предупреждение, в котором говорится о риске санкций для иностранных финансовых учреждений, которые присоединяются к российской системе. Поскольку СПФС является частью финансового сектора российской экономики, власти США рассматривают любое иностранное финансовое учреждение, которое присоединяется к этой системе, как “работающее в секторе финансовых услуг экономики Российской Федерации” и, соответственно, подпадающее под действие экономических санкций.

“Россия использовала и продвигала СПФС, разработанную как альтернатива сети SWIFT, для поддержания международной финансовой связи, уклонения от санкций и финансирования своих военных действий”, - заявили в Минфине США, подчеркнув, что впредь будут рассматривать присоединение к СПФС как “красный флаг”.

В американском ведомстве заявили, что готовы “более агрессивно преследовать иностранные финансовые учреждения, которые предпринимают такие действия” и “настоятельно призвали” заинтересованные стороны “пересмотреть свою зависимость от учреждений, присоединившихся к СПФС”.

Что такое СПФС?

Система передачи финансовых сообщений позиционируется российскими властями как аналог международной системы межбанковских платежей SWIFT. С её помощью можно быстро и защищенно совершать переводы, платежи в большинство стран мира.

SWIFT пользуются как банки, так и другие финансовые учреждения (инвестиционные компании, биржи, брокерские конторы). К системе подключены больше 11 тысяч организаций из более чем 200 стран мира и поэтому показателю российская СПФС заметно уступает - на 2024 год к ней были подключены557 банков из 20 стран, включая Китай, Беларусь, Армению, Таджикистан и Казахстан.

Новость Телеграф

Ранее Telegraf.news рассказал, что все банки, работающие в Беларуси, подключились к российской системе передачи финансовых сообщений к концу 2021 года в качестве меры предосторожности. Тогда отключение банков, сотрудничающих с Россией, от международной межбанковской системы SWIFT рассматривалось в качестве одной из возможных ограничительных мер со стороны стран ЕС и США. Именно это и произошло в последствии.

Новость Телеграф