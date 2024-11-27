Курс доллара в Беларуси взял психологическую отметку в 3,5 рубля

Опубликовано: 27.11.2024 13:58 , Обновлено: 27.11.2024

В среду, 27 ноября, курс доллара продолжил неуклонный рост и преодолел психологическую отметку в 3,5 рубля за единицу американской валюты. Доллар прибавляет уже 11-ые торги подряд. По итогам сегодняшних торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) он подорожал сразу на 6 копеек (+1,74%).

Одновременно с этим евро по итогам торгов 27 ноября установил новый исторический максимум, а российский рубль сохранил обратную тенденцию и, наоборот, обвалился до минимума за 15 месяцев.

В результате, торги на бирже 27 ноября завершились со следующими курсами:

доллар — 3,533 рубля (+0,0605 рубля или +1,74%),

евро — 3,3,7250 рубля (+0,0722 или +1,98%),

российский рубль — 3,3073 рубля (−0,0222 рубля или −0,67%),

китайский юань — 4,6675 рубля (+0,0192 рубля или +0,41%).

По данным портала Office Life, максимальный курс покупки доллара в белорусских банках днём достигал 3,538 рубля, а минимальный —3,4 рубля, в банке БелВЭБ. В этом же банке установлен самый высокий курс продажи — 3,58 рубля за доллар. А вот самим белорусам выгоднее всего покупать американскую валюту в обменниках Сбербанка, где на сегодняшний день самый низкий курс - 3,52 рубля.

Какого курса доллара ждать белорусам в 2025 году?

Белорусские банки и компании к концу осени начали формировать бюджет на будущий год. Некоторые из них уже поделились информацией о том, какой курс доллара они заложили в свой бюджет на 2025-й.

Так, в рамках дискуссии на конференции «Ярмарка финансирования» представители БНБ-Банка рассказали, что нацелены на среднегодовой курс в 3,45 рубля за доллар. Такую же цифру озвучили аналитики Банка развития. В белорусском МТБанке спрогнозировали рост курса доллара к концу 2025 года до 3,53 рубля.

Белорусские банки спрогнозировали, каким будет курс доллара в 2025 году

Кстати, свой прогноз по среднему курсу доллара в 2025 году озвучил также председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по бюджету и финансам Василий Панасюк. По его словам, «американец» в следующем году будет держаться в диапазоне 3,35-3,37 рубля.

В парламенте озвучили, какой курс доллара заложили в бюджет Беларуси на 2025 год