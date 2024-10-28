Насколько выше 3,3 рубля может вырасти доллар в Беларуси? Эксперты поделились, что у них «вызывает беспокойство»

📊 Анализ

Опубликовано: 28.10.2024 14:33 , Обновлено: 28.10.2024

Курс доллара, "пробивший" в этом месяце психологическую отметку в 3,3 рубля, новую неделю на Белорусской валютно-фондовой бирже начал с уверенного роста. Судя по краткосрочным прогнозам финансовых аналитиков, такую тенденцию он сохранит в ближайшее время. При этом эксперты назвали несколько факторов, которые "вызывают беспокойство" у них относительно национальной валюты Беларуси.

По итогам торгов 28 октября, доллар и евро поднялись на максимумы за 11 дней, передал портал Banki24.by. В результате относительно белорусского рубля были установлены следующие курсы основных иностранных валют:

доллар: 3,3057 рубля (+0,28%),

евро: 3,5959 рубля (+0,38%),

российский рубль: 3,4199 рубля (−0,14%),

китайский юань: 4,6822 рубля (+0,80%).

После того, как российский Центробанк в минувшую пятницу, 25 октября, принял решение в очередной раз повысить ключевую ставку — с 19% до 21% годовых, финансовые эксперты прогнозировали возможный небольшой откат курса доллара в начале этой недели. Однако, как отметили экономические обозреватели портала Myfin.by, в последующем ожидается дальнейший рост курса - до 3,32 рубля за доллар .

В парламенте озвучили, какой курс доллара заложили в бюджет Беларуси на 2025 год

На это, по словам специалистов, может повлиять то, что текущая неделя станет финальной для российского налогового периода.

“Возможно, после этого курс доллара на российском, а в корреляции с ним и на белорусском рынках, плавно будет расти. Баланс спроса и предложения иностранной валюты на российском рынке не в пользу рубля”, - пояснили эксперты.

Несмотря на то, что в целом высокая ставка Центробанка призвана поддержать курс российского рубля, эффект от этого шага финансового регулятора будет “накопительным”, а сложившийся на данный момент баланс спроса и предложения “не в пользу рубля”.

Аналогичное мнение в комментарии порталу Office Life высказали исполнительный директор рейтингового агентства BIK Ratings Андрей Усачев. По его словам, из-за постепенной девальвации российского рубля, давление на курс белорусского рубля усиливается, поскольку экономики двух стран сильно зависят друг от друга. Как следствие, национальная валюта Беларуси, по словам Усачева, “не имеет в среднесрочной перспективе предпосылок для системного укрепления”.

“Беспокойство вызывает и укрепление белорусского рубля по отношению к российскому, которое происходит с июня этого года. Данная тенденция может снизить конкурентоспособность белорусской продукции по сравнению с местной и китайской на российском рынке, который сейчас превалирует в структуре белорусского экспорта. В результате это способно отрицательно повлиять на сальдо внешней торговли”, - спрогнозировал усиление давление на национальную валюту экономист.

Ранее Telegraf.news рассказал, что последнее повышение ключевой ставки Центробанка России стало новым историческим максимумом — предыдущий был установлен в феврале 2022 года, сразу после начала войны в Украины. Тогда ключевую ставку пришлось поднять до 20%. Впрочем, финансовые аналитики уже выразили опасения, что это не предел.

Центробанк РФ поднял ключевую ставку на рекордно высокий уровень. Как отразится на курсах валют в Беларуси?