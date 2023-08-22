В Польше компании забили тревогу из-за нехватки работников. Каким бонусами и зарплатами завлекают иностранцев?

Опубликовано: 22.08.2023 15:29 , Обновлено: 22.08.2023

Несмотря на значительное повышение минимальной заработной платы, почти во всей Польше не хватает работников. Эксперты забили тревогу из-за недостатка рабочих рук на производстве, складах, а также в строительстве, торговле и логистике.

Во многом, так произошло из-за отъезда украинцев обратно на родину или в другие страны ЕС. “По нашим оценкам, в настоящее время в Польше находится около 1,2-1,7 млн граждан Украины, что оказалось недостаточным для нужд рынка труда. Ситуацию не улучшает тот факт, что все больше граждан Украины возвращаются в свою страну или уезжают из Польши на Запад”, - заявил представитель LeasingTeam Group Войцех Рыбицкий в интервью WP.pl.

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Нехватка кадров в Польше лишь частично восполнялась работниками из Украины. По данным Управления по делам иностранцев правительства, из всех взрослых украинцев, приехавших в Польшу в течение года после начала войны, 77% были женщинами. Оставшиеся мужчины трудоспособного возраста, способные выполнять более тяжелую физическую работу, быстро поглощались рынком.

Но через полтора года после начала российского вторжения многие украинцы подались в Германию, где также есть дефицит работников, а зарплаты выше.

Хотя текущая минимальная заработная плата в Польше составляет 3,6 тыс. злотых до выплаты налогов (2 761 BYN), а в случае почасовой ставки - 23,50 злотых (чуть больше 19 BYN), практически во всех отраслях наблюдается нехватка неквалифицированных работников.

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Еда, фитнес и не только

Многие компании в Польше, чтобы привлечь сотрудников, стали предлагать дополнительный соцпакет и бонусы. “Компании пытаются поощрять сотрудников другими способами. Они предлагают им льготы, не связанные с заработной платой, которые в некоторой степени могут смягчить последствия инфляции”, — рассказал Войцех Рыбицкий.

Простым работникам стали предлагать абонементы в тренажерный зал, а пакеты медицинского обслуживания или страхование жизни теперь предназначены не только для высокооплачиваемых специалистов и менеджеров.

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Все дело в том, что, по мнению экспертов, вскоре бонусы к зарплате могут стать новым стандартом и среди менее квалифицированных сотрудников. Такие решения зачастую обходятся работодателю дешевле, чем повышение базовой оплаты труда, и приносят желаемый эффект.

В Польше уже стало модным выделять дотации на питание работников или даже устраивать обеды всего за один злотый (0,76 BYN) в столовых компаний. Тут есть определенная хитрость, так как польские власти освобождают от взносов на социальное страхование суммы в размере до 300 злотых в месяц на питание каждого из работников.

Но даже это помогает не всегда. Польские работодатели, в том числе агентства временного трудоустройства, начали искать работников в отдаленных странах Восточной Европы, а также Азии, Грузии, Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Индии, Непале, Бангладеш и на Филиппинах.

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