Белорусам предложили добраться до Варшавы за 100 рублей. Откуда будет ходить автобус?
Из Беларуси в Варшаву с 3 августа начал ездить еще один автобус. Стартовать он будет из Минска и делать останову в еще трех белорусских городах.
Регулярный рейс в международном сообщении будет курсировать по маршруту Минск-Центральный - Барановичи - Варшава-Западная с остановками в Кобрине и Бресте, сообщила БелТА.
Автобус будет ездить пять раз в неделю: по понедельникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Из Минска будет отправляться в 02:30, из Барановичей в 04:40, из Кобрина в 06:55, из Бреста в 07:50. Время прибытия в Варшаву (без форс-мажорных обстоятельств в виде многочасового стояния на границе) – в 12:25. Обратно автобус будет отправляться в 01:00 по местному времени.
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Билет из Минска до Варшавы будет стоить 100 рублей. Из Барановичей – 90 рублей, из Кобрина – 85, из Бреста – 75 рублей.
Есть скидки: дети до 12 лет могут путешествовать за полцены от стоимости билета (с занятием места), молодежь до 26 лет, студенты, обучающиеся в вузах на дневной форме, а также пассажиры старше 60 лет получат скидку в размере 10%. На такой же бонус могут рассчитывать участники групповой поездки численностью от десяти человек.
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