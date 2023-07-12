«Обрабатывают дикими химикатами 35 раз!» — Девушка сравнила в Tik Tok цены в Польше и Беларуси. И тут в комментариях началось...

🎥 Видео

В Tik Tok появилось видео, на котором девушка сравнила цены на продукты, такие как куриное филе, молоко, яйца, томаты, бананы, в Беларуси и Польше. На ролик бурно отреагировали сотни пользователей соцсети.

[info_b]По каким именно магазинам и когда ходила девушка — точно неизвестно. Видео опубликовали 8 июля.[/info_b]

[link href=“https://www.tiktok.com/@vaxta_by?refer=embed” title=“@vaxta_by” target=“_blank” rel=“noopener”] @vaxta_by [/link] Сколько денег брать с собой на вахту? Сняли для вас обзор цен в польском продуктовом магазине. Многие продукты действительно дешевле в Польше, причем во много раз! Пишите в комментариях еще вопросы по работе в Польше вахтой ?? А если хотите узнать больше информации о работе вахтовым методом, пишите в комментарии «+», и мы вам ответим ?? [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5?refer=embed” title=“работавпольше” target=“_blank” rel=“noopener”] #работавпольше [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE?refer=embed” title=“трудоустройство” target=“_blank” rel=“noopener”] #трудоустройство [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0?refer=embed” title=“польша” target=“_blank” rel=“noopener”] #польша [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0?refer=embed” title=“работа” target=“_blank” rel=“noopener”] #работа [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5?refer=embed” title=“трудоустройствовпольше” target=“_blank” rel=“noopener”] #трудоустройствовпольше [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B2%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0?refer=embed” title=“вахта” target=“_blank” rel=“noopener”] #вахта [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B2%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5?refer=embed” title=“вахтавпольше” target=“_blank” rel=“noopener”] #вахтавпольше [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B2%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA?refer=embed” title=“вахтовик” target=“_blank” rel=“noopener”] #вахтовик [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B8%D1%89%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%83?refer=embed” title=“ищуработу” target=“_blank” rel=“noopener”] #ищуработу [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0?refer=embed” title=“зарплата” target=“_blank” rel=“noopener”] #зарплата [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/الصوت-الأصلي-6992747902162586374?refer=embed” title=”♬ الصوت الأصلي - Are u toxic?!” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ الصوت الأصلي - Are u toxic?! [/link]