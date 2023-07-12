«Обрабатывают дикими химикатами 35 раз!» — Девушка сравнила в Tik Tok цены в Польше и Беларуси. И тут в комментариях началось...
В Tik Tok появилось видео, на котором девушка сравнила цены на продукты, такие как куриное филе, молоко, яйца, томаты, бананы, в Беларуси и Польше. На ролик бурно отреагировали сотни пользователей соцсети.
[info_b]По каким именно магазинам и когда ходила девушка — точно неизвестно. Видео опубликовали 8 июля.[/info_b]
[link href=“https://www.tiktok.com/@vaxta_by?refer=embed” title=“@vaxta_by” target=“_blank” rel=“noopener”] @vaxta_by [/link] Сколько денег брать с собой на вахту? Сняли для вас обзор цен в польском продуктовом магазине. Многие продукты действительно дешевле в Польше, причем во много раз! Пишите в комментариях еще вопросы по работе в Польше вахтой ?? А если хотите узнать больше информации о работе вахтовым методом, пишите в комментарии «+», и мы вам ответим ?? [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5?refer=embed” title=“работавпольше” target=“_blank” rel=“noopener”] #работавпольше [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE?refer=embed” title=“трудоустройство” target=“_blank” rel=“noopener”] #трудоустройство [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0?refer=embed” title=“польша” target=“_blank” rel=“noopener”] #польша [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0?refer=embed” title=“работа” target=“_blank” rel=“noopener”] #работа [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5?refer=embed” title=“трудоустройствовпольше” target=“_blank” rel=“noopener”] #трудоустройствовпольше [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B2%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0?refer=embed” title=“вахта” target=“_blank” rel=“noopener”] #вахта [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B2%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5?refer=embed” title=“вахтавпольше” target=“_blank” rel=“noopener”] #вахтавпольше [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B2%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA?refer=embed” title=“вахтовик” target=“_blank” rel=“noopener”] #вахтовик [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B8%D1%89%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%83?refer=embed” title=“ищуработу” target=“_blank” rel=“noopener”] #ищуработу [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0?refer=embed” title=“зарплата” target=“_blank” rel=“noopener”] #зарплата [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/الصوت-الأصلي-6992747902162586374?refer=embed” title=”♬ الصوت الأصلي - Are u toxic?!” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ الصوت الأصلي - Are u toxic?! [/link]
«Дешевле в Польше, но вкусней в Беларуси»
Комментаторы разделились на два лагеря: одни согласны с тем, что в Польше продукты и дешевле и качественнее, в то время как другие уверены, что там «одна химия», а в Беларуси, пусть и дороже, но зато все качественно.
«В Польше продукты качественнее чем в Беларуси, к сожалению», - написал один пользователь.
«Продукты дешевле, но там сплошная химия, лучше переплатить живя в Беларуси, чем везти химию с Польши», - не согласился с ним другой комментатор.
«В Польше даже на цены не смотрю: беру что хочу, зато приезжаю в РБ и в шоке с цен и с качества продуктов», - написал еще один пользователь.
«В Польше яблоки обрабатывают дикими химикатами 35 раз! Приятного аппетита».
«Ну и зачем это сравнение. У всех есть выбор, не нравится в какой-то из стран всегда можно переехать».
«Дешевле в Польше, но вкусней в Беларуси», - еще одно мнение.
«А покажите цены на услуги, транспорт, коммуналку?…», - предложил один из комментаторов.
«Зато чисто!», - сделал вывод еще один зритель.
Что с ценами на самом деле?
Мы также посмотрели, сколько стоят продукты в Беларуси на сайте edostavka.by. И вот что получилось.
[info_b]Первая и вторая цены — стоимость продуктов по утверждению девушки на видео . Третья — с сайта edostavka.by на 12 июля.[/info_b]
Куриное филе — 1 кг
- Цена в Польше — 9,7 BYN (здесь и далее в эквиваленте);
- Цена в Беларуси (на видео) — 14,27 BYN;
- E-dostavka — 12,40 BYN.
Молоко — 1 л
- Цена в Польше — 2 BYN;
- Цена в Беларуси (на видео) — 3,67 BYN;
- E-dostavka — 1,93-3,68 BYN в зависимости от жирности молока (за бутылку: 1,83 — 3,41 BYN).
[info_b]Отметим, что в Польше девушка показала 2% молоко, а в Беларуси — 3,2%.[/info_b]
Помидоры — 1 кг
- Цена в Польше — 4,2 BYN;
- Цена в Беларуси (на видео) — 7,12 BYN;
- E-dostavka — 4,09—6,09 BYN.
Куриные яйца — 10 шт.
- Цена в Польше — 5,8 BYN;
- Цена в Беларуси (на видео) — 4,2 BYN;
- E-dostavka — 2,39-3,94 BYN.
Хлеб — 1 кг
- Цена в Польше — 3,3 BYN;
- Цена в Беларуси (на видео) — 4,58 BYN;
- E-dostavka — от 2,63 BYN.
[info_b]Отметим, что сравнивать цены на хлеб не совсем корректно. В Беларуси стоимость зависит от различных факторов. [/info_b]
Сыр Гауда — 1 кг
- Цена в Польше — 9 BYN (за 500 г!), 19,5 BYN — за кг;
- Цена в Беларуси (на видео) — 24,05 BYN (за кг!);
- E-dostavka — 19,74—24,70 BYN (за кг).
[info_b]Здесь мы заметили, что девушка указала цену на сыр Гауда в Польше за 500 грамм, а цену на сыр Гауда в Беларуси — за кг. [/info_b]
Шоколад
Стоимость шоколадки Milka:
- Цена в Польше — 2,45 BYN по акции. Без акции — примерно 3,37 BYN;
- Цена в Беларуси (на видео) — 5,7 BYN;
- E-dostavka — 4,67-5,51 BYN.
Питьевая вода
- Цена в Польше — 1,5 BYN (на видео не видно объема бутылки, девушка утверждает, что 5 л.)
- Цена в Беларуси (на видео) — 0,77 BYN за 1 л, 3,85 BYN за 5 л;
- E-dostavka — например, 0,98 BYN за литровую бутылку.
[info_b]Мы не нашли на сайте E-dostavka 5-литровые бутылки с водой. [/info_b]
Бананы — 1 кг
- Цена в Польше — 2,4 BYN;
- Цена в Беларуси (на видео) — 3,99 BYN;
- E-dostavka — 2,59-3,39 BYN.
Сосиски — 1 кг
- Цена в Польше — 5,9 BYN (из мяса птицы);
- Цена в Беларуси (на видео) — 15,4 BYN (колбаски-гриль “сырные”);
- E-dostavka — 8,70-13,40 BYN (из мяса птицы).
Макароны — 1 кг
- Цена в Польше — 5,12 BYN;
- Цена в Беларуси (на видео) — 18,49 BYN;
- E-dostavka — от 7 BYN в зависимости от сорта.
Рис — 1 кг
- Цена в Польше — 3,2 BYN;
- Цена в Беларуси (на видео) — 6,9 BYN;
- E-dostavka — от 3,51 BYN.
Гречка — 1 кг
- Цена в Польше — 8,3 BYN;
- Цена в Беларуси (на видео) — 6,2 BYN;
- E-dostavka — от 2,19 BYN.
Йогурт — 1 кг
- Цена в Польше — 4,7 BYN;
- Цена в Беларуси (на видео) — 9,6 BYN;
- E-dostavka — 9,04 BYN.
Напомним, ранее Телеграф писал, что в Беларуси есть места, где можно купить голубику по 5 рублей за кг:
Нашли, где в Беларуси купить голубику по 5 рублей за кг. Но есть один нюанс