В Польше рассказали, за какую зарплату там готовы работать белорусские врачи

Опубликовано: 18.06.2023 10:43 , Обновлено: 18.06.2023

Польский социолог Дариуш Вадовский со ссылкой на результаты исследования рассказал, какую заработную плату хотят получать белорусские и украинские медики в Польше.

[info_b]Специалист сослался на результаты последних исследований, проведенных Фондом развития Центральной и Восточной Европы в Люблине. А именно исследовании заинтересованности медицинского персонала, в основном из Украины и Беларуси, в профессиональной деятельности в Польше.[/info_b]

По словам эксперта, исследование показало, что средний уровень заработка, который ожидают медики из Беларуси и Украины сразу после начала профессиональной деятельности в Польше, составляет более 6000 злотых в месяц (примерно 1470 долларов), а через 5 лет — более 11 тысяч. злотых в месяц (около $2695).

«Мы, безусловно, привлекательная страна для медиков из Украины и Беларуси. В Польше они зарабатывают больше, чем у себя на родине, но зарплата у них, как правило, ниже, чем у польских врачей», — заявил Вадовский.

Сколько зарабатывают медики в Беларуси?

По последним данным Белстата, опубликованным ко Дню медицинских работников (отмечают 18 июня), в Беларуси номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в здравоохранении в 2022 году составила 1377,9 руб. (461,6 долларов по курсу Нацбанка на 18.06.2023).

Средняя зарплата врачей по итогам 2022 года составила 2306,8 руб. ($772,8), среднего медицинского персонала – 1361 руб. ($456).

[info_b]Напомним, что начисленная (номинальная) средняя зарплата не учитывает выплату подоходного налога, ФСЗН и взносы.[/info_b]

Как пишет Myfin.by, в 2023 году в Беларуси средняя зарплата в сфере здравоохранения и у отдельных категорий медработников была следующей:

январь:

здравоохранение – 1510,7 руб.;

врачи – 2710,4 руб.;

средний медицинский персонал – 1477,5 руб.

февраль:

здравоохранение – 1494,5 руб.;

врачи – 2706,7 руб.;

средний медицинский персонал – 1446,0 руб.

март:

здравоохранение – 1540,5 руб.;

врачи – 2777,2 руб.;

средний медицинский персонал – 1481,2 руб.

апрель:

здравоохранение – 1583,7 руб.;

врачи – 2831,7 руб.;

средний медицинский персонал – 1525,2 руб.

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