Белорусские работники заняли в Польше второе место - плюс 37 тыс за год. Чем занимаются?

Опубликовано: 14.04.2023 16:11 , Обновлено: 14.04.2023

В Польше сообщили, что общее количество иностранцев, состоящих на учете в ZUS, постоянно растет. За первые три месяца 2023 года их количество выросло примерно на 10 000, за последние полгода — более чем на 28 000.

По данным ведомства, в этом росте виноваты в основном белорусы. За полгода - с октября 2022 года по март 2023 года - их количество в ZUS увеличилось почти на 17,5 тыс, с примерно 98,5 тыс примерно до 116 тыс человек, сообщила gazeta.pl.

Если оглянуться на год назад (т.е. сравнить состояние на конец марта 2022 и 2023 гг.), то окажется, что в ZUS появилось более 141 000 новых иностранцев. В основном это украинцы (около 75 000) и белорусы (около 37 700).

[info_b]ZUS - это польский аналог белорусского ФСЗН. Расшифровывается ZUS как Zakład Ubezpieczeń Społecznych, это ведомство начисляет пенсии и другие пособия. В ZUS обязаны регистрироваться все легально работающие иностранцы в Польше. Так что можно предположить, что белорусов куда больше, ведь работающие часто берут с собой и свои семьи. [/info_b]

По данным польских служб, около трети работников из Беларуси занимаются в Польше логистикой, ещё около четверти - строительством.