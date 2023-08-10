В МИД Украины назвали условия начала переговоров с РФ. Когда?

Опубликовано: 10.08.2023 12:41 , Обновлено: 04.07.2024

Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины, заявил, что его страна готова к переговорам с РФ и рассказал, когда это произойдет.

Говоря о возможных переговорах,Кулеба подчеркнул, что с Путиным вести их не будут. По его словам, Украина больше не будет с ним говорить: «Нам ясно, что мы никогда не сможем увидеть Путина и Зеленского за одним столом», - сказал министр и отметил, что «возможно посредничество третьей стороны при условии.

Подготовка к мирными переговорам с РФ? В Варшаве рассказали, зачем Зеленский едет в Польшу

Говоря о том, когда именно начнутся переговоры, глава МИД сказал:

«Мы можем вести переговоры с Россией после вывода их войск с наших земель, но не с Путиным. Эта цель может быть достигнута с помощью смеси войны и дипломатии. Наши генералы занимаются первым, их задача подтолкнуть русских к отступлению и пониманию, что лучше говорить, чем драться. Я забочусь о дипломатии и диалоге, когда это возможно».

На уточняющий вопрос, можно ли сегодня начать переговоры до полного вывода российских войск, он ответил:

«Это зависит от обстоятельств. Мы не верим русским на слово, ни один здравомыслящий человек не поверит. Перед выводом мы хотели бы быть уверены, что это серьезно, а не обман, чтобы затем вернуться и снова напасть. Я понимаю эти вопросы и их логику, но не могу дать однозначных ответов, потому что их не существует, на карту поставлены жизни миллионов людей».

На пути к переговорам

В апреле 2023 года стало известно, что Зеленский посетит Польшу. Предполагалось, что в Варшаве политики обсудили мирные переговоры с РФ:

Подготовка к мирными переговорам с РФ? В Варшаве рассказали, зачем Зеленский едет в Польшу

В мае Боррель рассказал, когда Россия решится пойти на переговоры с Украиной. По его мнению, Россия будет готова к переговорам только в случае победы в войне. Он подчеркнул, что ” у него нет оптимизма” относительно того, как будет развиваться конфликт в Украине этим летом:

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А в августе стало известно, что Китай согласился готовить с Западом мирный план для Украины. Китай, принявший участие в мирных консультациях по Украине в Саудовской Аравии, дал понять Европе и Украине, что он “не с Россией” и готов к компромиссам:

«Не с Россией» — Китай согласился готовить с Западом мирный план для Украины

В свою очередь в России, пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что ее страна просит о прекращении боевых действий на территории Украины:

Минска-3 не будет? Россия попросила о прекращении огня в Украине. У Зеленского ответили