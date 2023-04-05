Подготовка к мирными переговорам с РФ? В Варшаве рассказали, зачем Зеленский едет в Польшу

🎤 Мнение

Опубликовано: 05.04.2023 09:12 , Обновлено: 04.07.2024

Бывший глава Сухопутных войск Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что на фронте в Украине сложилась патовая ситуация. Ни одна из сторон не сможет победить военным путем. Поэтому власти Украины начали готовиться к мирными переговорам с Россией.

“Военного финала конфликта мы точно не увидим в ближайшее время. Поездка Зеленского в Варшаву — первая из серии визитов, направленных на формирование коалиции государств, которые поддержат его в переговорах о будущем Украины. Очень важно с точки зрения Зеленского, что это не тайный визит под покровом ночи, а официальный. Он должен начать создавать вокруг себя атмосферу политической поддержки. У него уже есть военная помощь, но когда война закончится, ему понадобится дипломатическая поддержка”, - передает его слова Rzeczpospolita.

[info_b]Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Польшу. Примечательно, что впервые с начала войны его визит анонсировали за несколько дней.

Известно, что сначала президент Польши Анджей Дуда и Владимир Зеленский проведут переговоры в президентском дворце. А вечером оба выступят во дворе королевского замка в Варшаве.[/info_b]

По словам польского генерала, пришло время украинскому президенту начать серию визитов в европейские столицы с целью построения коалиции, которая будет дпвить на Россию в ходе неизбежных мирных переговоров. ‘Он начинает новую политическую кампанию в Варшаве, потому что знает, что может рассчитывать на польских политиков”, - считает генерала Скшипчак.

А что с контрнаступлением Украины?

Польский военный уверен, что Украина не сможет добиться серьных успехов в случае контрнаступления. “Ни у одной из сторон нет преимущества — мы имеем дело со стратегическим тупиком. У русских не хватает сил, чтобы провести наступление и завоевать Донбасс. Украинская оборона хорошо организована и не позволяет русским сделать такой ход. Поэтому они сейчас переходят к стратегической оборонительной операции на севере и юге, потому что опасаются контрнаступления украинцев. Однако украинцы к этому пока не готовы”, - считает бывший замминистра обороны Польши.

“Оборудование, необходимое для наступления, только прибывает. Процесс подготовки боевых порядков занимает более двух-трех недель. До сих пор в СМИ говорилось, что россияне отправляют своих солдат на фронт после двухмесячной подготовки. Поэтому все кричали, что их делают пушечным мясом. Должны ли украинцы делать то же самое? Их солдаты требуют тренировки со снаряжением, которое они получили от Запада. Толкать украинцев к наступлению на данный момент неоправданно, потому что они к этому не готовы. Теперь пришло время политиков”, - заявил экс-клмпндуюший сухопутными войсками Польши.

“Необходимо найти компромисс между ожиданиями украинцев и тем, что хочет Путин. Ключевым вопросом является отношение Запада. Во многих странах начинается предвыборная кампания, например в США, и отношение к войне безусловно сыграет большую роль на выборах. Запад медленно устает от войны, а электорат, поддерживающий помощь Украине, теперь меньше, чем раньше. Именно поэтому необходимо выстроить фронт поддержки Украины, чтобы она имела сильный голос в будущих переговорах”, - заявил польский генерал.