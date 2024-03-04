В МИД России заговорили о денацификации Германии из-за провала спецслужб. Что известно?

Опубликовано: 04.03.2024 14:39 , Обновлено: 04.03.2024

Скандал с обнародованием беседы немецких офицеров, которые анализировали возможность атаки по Крымскому мосту, пополнился подробностями и возымел последствия. В МИД РФ вызвали немецкого посла, спикер министерства Мария Захарова позволила достаточно жесткую характеристику в адрес Германии, а источник в немецких спецслужбах рассказал об утечках информации.

Комментируя публикацию разговора немецких офицеров о возможности поставки Украине Taurus и перспективы ударов ими по Крымскому мосту, спикер МИД РФ Захарова сказала:

«Денацификация в Германии не завершена. Если немцы не изменят ситуацию, последствия для ФРГ будут ужасны».

В понедельник, 4 марта, в МИД РФ прибыл посол Германии, – его вызвали из-за публикации разговора немецких офицеров. На момент подготовки этого материала о результатах посещения послом министерства сообщений не поступало.

Почему Шольц против? В Германии подсчитали, куда Украина сможет ударить ракетами Taurus в России

«Секреты попадают в Москву через Германию»

Обозреватель BILD Петер Тиде, комментируя скандал с утечкой разговора немецких офицеров, привел поговорку, распространенную в странах Запада: «Если хотите, чтобы что-то оказалось в Москве – отдайте это немцам!».

«Недоверие западных союзников к немецким спецслужбам и политикам огромно, оно развивалось исторически: за почти 80 лет ни одна западная страна не подвергалась столь интенсивной и успешной разведобработке со стороны Москвы, как Германия. Секреты всегда попадают в Москву через Германию», – написал Тиде.

Источник в одной из спецслужб Германии рассказал BILD, что они уже много лет на плохом счету у коллег из стран Запада из-за постоянных скандалов и утечек:

«Никто из ЦРУ или МИ5 не приходит и не говорит открыто, что нам больше не доверяют. Это постепенный процесс: вас меньше приглашают, о важных встречах на определенные темы вы узнаете позже. В мире спецслужб нас считают вторым сортом, и относятся к нам соответственно».

Причиной он назвал чрезмерное регулирование: «только внешнюю разведку BND контролируют до семи госучреждений». По словам источника, в каждой западной стране информация, поступающая от партнерских спецслужб, защищена. И прежде чем использовать ее в судебных делах или расследовательских комиссиях, нужно спросить спецслужбу, откуда поступили сведения: секретная информация принадлежит им.

«А в Германии не так, у нас она не защищена, каждая тайна грозит стать достоянием общественности. Мы должны передавать их в суды и комитеты. Изначально это регулировалось судом, а теперь и законом. В результате мы получаем все меньше и меньше информации от наших партнеров, потому что она не в безопасности», – пояснил источник.

Украина изготовила около 200 тысяч FPV-дронов с начала 2024 года. Какие еще БПЛА пообещали сделать?

Возможные последствия глазами немцев

ТГ-портал «Политика страны» проанализировал возможные последствия обнародования записи беседы немецких офицеров.

Такая публикация, вероятно, добавила аргументов тем силам в Германии, кто выступает против поставки «Таурусов» Украине: «ВСУ ударят тут же ими по Крымскому мосту или даже по каким-то российским городам в границах 1991 года, РФ в этом обвинит Германию, и мы можем оказаться вовлеченными в войну».

Появилась также версия, что запись слили из самой Германии, чтобы показать немцам угрозы, которые может нести поставка ракет. Впрочем, нашлись и те, кто уверен: цель записей – спровоцировать Россию на резкие шаги в отношении ФРГ, что в ответ побудит Берлин оказать Украине максимальную помощь, сняв любые табу.

«Бежим!» — На видео попал удар украинского дрона по китайскому вездеходу

О чем говорили офицеры ФРГ

Напомним, 2 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян обнародовала текст беседы двух немецких офицеров.

Споры военных касались двух ключевых моментов – обучения украинцев использованию ракет Taurus и того, каким образом это оружие может атаковать объекты на территории РФ, включая Крымский мост. Военные выразили опасение, что Киев может неправильно применить ракеты и спровоцирует нежелательные удары по гражданской инфраструктуре. Они поспорили о том, каким образом будут выбираться координаты целей, учитывая работу спутников в регионе Крыма и защиту моста со стороны российских средств ПВО. При этом один из офицеров усомнился в том, что имеющихся в резерве у ФРГ ракет хватит на выполнение операции.

«Я хотел бы сказать по поводу уничтожения моста. Мы интенсивно занимались этим вопросом и, к сожалению, пришли к выводу, что мост из-за своей величины подобен взлетной полосе. Поэтому для него может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет», – сказал один из собеседников.

Беседа в целом не являлась планом по нападению на мост – только анализом такой вероятности. Тем не менее само обсуждение этой возможности военнослужащими Германии обрело эффект разорвавшейся бомбы на международном политическом поле.

Ранее Телеграф писал, что президент РФ Владимир Путин, выступая 29 февраля перед Федеральным собранием, назвал «бредом» утверждения, что Россия готовится напасть на Европу. В то же время, он пригрозил солдатам НАТО в Украине, если они там окажутся, ядерным оружием и прямыми боестолкновения.

Путин пообещал не нападать на Европу, но пригрозил «уничтожением цивилизации»