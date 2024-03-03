"Бежим!" - На видео попал удар украинского дрона по китайскому вездеходу

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Опубликовано: 03.03.2024 17:02 , Обновлено: 03.03.2024

Украинский FPV беспилотник-камикадзе нанес удар по китайскому вездеходу Desertcross 1000-3, используемому российскими солдатами в Украине. Это видно на кадрах, снятых российскими военными.

На видео можно заметить, как FPV-дрон летит навстречу вездеходу, затем виден взрыв. Несколько россиян после него закричали “Бежим!” и быстро удалились от подбитого китайского транспортного средства.

Впервые такие машины заметил недалеко от украинского села Крынки, расположенном в Херсонской области. Там мотовездеходы Desertcross 1000-3 производства китайской компании AODES российские военные использовали для передвижения вдали от фронта.

Ранее китайская компания поставила эти гражданские машины без брони Вооруженным Силам России. В ноябре 2023 года их показали президенту РФ Владимиру Путину. Тогда речь шла о поставке в РФ 2127 штук таких китайских вездеходов.

Как видно на кадрах атаки украинского дрона, такие машины являются “удобной” целью для беспилотников.