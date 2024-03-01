Почему Шольц против? В Германии подсчитали, куда Украина сможет ударить ракетами Taurus в России

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Опубликовано: 01.03.2024 17:06 , Обновлено: 15.11.2024

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался против того, чтобы поставлять Украине немецкие крылатые ракеты Taurus. Он считает, что при "неправильном использовании они могут достичь конкретной цели где-нибудь в Москве". В программе на немецком телеканале "ARD" журналист Маркус Прайс (на фото) подтвердил эту информацию.

Дело в том, что немецкие дальнобойные ракеты Taurus развивают скорость до 900 км/ч. Они запускаются с самолёта и могут пролететь расстояние до 500 км. При этом ракеты сложно обнаружить: они способны лететь предельно низко — на высоте около 50 метров. Мощности боеголовки достаточно, чтобы пробить железобетонную стену толщиной в метр, написало немецкое издание Bild.

Крылатая ракета Taurus KEPD 350

“Если посмотреть на карту Украины и поехать в Черниговскую область на севере, то можно увидеть: 500 км — и вы в Москве. Все военные эксперты говорят, что это оружие очень точное и мощное. Так что если скажут, что цель — это Кремль, то оно поразит и Кремль!” — заявил немецкий журналист Маркус Прайс.

Также он добавил, что именно дальнобойность в 500 км отличает немецкие ракеты Taurus от британских Storm Shadow или французских SCALP. Они бьют только на 300 км, то есть Украина не сможет ударить ими по Кремлю.

Олаф Шольц отметил, что “выпускать из рук такое оружие нельзя”, а потому в очередной раз высказался категорически против поставок в Украину.

“Если Taurus действительно будут восприняты Россией как эскалация и приведут к агрессии против Германии, то в отличие от Лондона или Парижа мы не сможем дать сдерживающий ответ, так как не являемся ядерной державой”, — выразил свои опасения Олаф Шольц.

Ранее Телеграф писал о том, что на саммите в Париже разгорелась дискуссия по вопросу отправки в Украину солдат из других европейских государств. Об этом в конце февраля заявил президент Польши Анджей Дуда, который также принимал участие во встрече глав государств и правительств по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона.

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