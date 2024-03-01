Украина изготовила около 200 тысяч FPV-дронов с начала 2024 года. Какие еще БПЛА пообещали сделать?

Опубликовано: 01.03.2024 12:18 , Обновлено: 04.07.2024

Украинские производители за первые два месяца 2024 года изготовили около 200 тысяч FPV-дронов, сообщили чиновники. Какие планы по выпуску беспилотных летательных аппаратов дальше?

Заместитель министра по стратегическим отраслям промышленности Украины Анна Гвоздяр в разговоре с Forbes Ukraine рассказала о мощностях выпуска беспилотных летательных аппаратов в стране.

Так, по ее словам, за январь-февраль 2024 года украинские производители изготовили около 200 тысяч FPV-дронов.

[info_b]FPV (First Person View) дроны — это квадрокоптеры или мультироторные беспилотные летательные аппараты, которые оснащены камерой и передают видео в реальном времени на устройство пилота. Пилот может управлять дроном, используя видеопоток, который передается на экран пилота.[/info_b]

“Президент [Украины Владимир Зеленский] говорил об 1 млн дронов – наши мощности уже позволяют изготовить столько, и даже больше”, – заявила Анна Гвоздяр.

Она добавила, что сейчас украинские производители разрабатывают FPV-дроны типа «крыло» и легкие разведывательные дроны, которые можно назвать аналогом Mavic.

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