Путин пообещал не нападать на Европу, но пригрозил "уничтожением цивилизации"

Опубликовано: 29.02.2024 14:15 , Обновлено: 29.02.2024

Президент РФ Владимир Путин, выступая 29 февраля перед Федеральным собранием, назвал «бредом» утверждения, что Россия готовится напасть на Европу. В то же время, он пригрозил солдатам НАТО в Украине, если они там окажутся, ядерным оружием и прямыми боестолкновения.

Владимир Путин в очередной раз заявил, что начало военных действий в Украине – это “провокация Запада”.

«А теперь они без всякого смущения заявили, что Россия якобы намеревается напасть на Европу. Но мы все с вами понимаем, что несут бред какой-то», – сказал Путин.

Он обвинил ЕС, при этом, в том, что «при этом сами выбирают цели для нанесения ударов по нашей территории, выбирают, как они думают, наиболее эффективные средства поражения». . По его словам, заявления глав стран ЕС создают реальную угрозу “конфликта с использованием ядерного оружия” и “уничтожения цивилизации”.

Президент РФ вспомнил, что на днях в Европе заговорили об отправке в Украину военных контингентов. И, обозначив Украину территорией России, заявил: «Но мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными».

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«Россия никогда никому не угрожала»?

Ранее власти России уже давали обещания не нападать на Украину. Когда издание Издание Politico в начале ноября 2021 года написало, что спутники сфотографировали военную технику у города Ельня в Смоленской области, и сделало акцент на якобы имеющейся активности российских войск на границе с Украиной, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал «не тратить время на знакомство с такими вбросами». Представитель Кремля подчеркнул, что Россия “никогда никому не угрожала”, не угрожает, не представляет ни для кого опасности».

В конце ноября 2021 года президент РФ Владимир Путин, комментируя опасения Запада о возможном нападении российских войск на Украину, заявил, что «такие прогнозы делались и раньше, но они не оправдались».

«О возможном вводе российских войск в Украину говорили еще в начале года – мы проводили учения «Запад 2021», – но, как видим, этого не случилось», – сказал он на инвестиционном форуме ВТБ Капитал «Россия зовет!», отвечая на вопрос, стоит ли инвесторам опасаться возможного ввода российских войск в Украину.

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10 января 2022 года в МИД РФ также утверждали, что «нет оснований опасаться какого-то эскалационного сценария».

«Мы объяснили американским коллегам, что никаких планов, намерений “напасть” на Украину у нас нет и быть не может, а все мероприятия по боевой подготовке сил осуществляются в пределах нашей национальной территории», – подытожил Рябков по итогам консультаций с американской стороной по гарантиям безопасности.

20 февраля 2022 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину назвал все заявления о возможном вторжении российских войск на территорию Украины «элементом провокационного характера». Он призвал к разуму всех, кто позволяет себе такие заявления, и в очередной раз напомнил, что «Россия на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала».

Ранее Телеграф писал, что появление военных НАТО на территории Украины приведет к прямому конфликту с Россией и эскалации ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так представитель Кремля отреагировал на слова президента Франции Эммануэля Макрона, который сказал, что Париж сделает все, чтобы Россия не победила в конфликте, и сообщил об обсуждении западными странами возможности отправки войск на территорию Украины.

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