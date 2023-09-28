В Кремле показали видео встречи Путина с Кадыровом

🎥 Видео

Опубликовано: 28.09.2023 14:35 , Обновлено: 28.09.2023

На фоне слухов о состоянии здоровья Рамзана Кадырова, в тг-канале Кремля 28 сентября опубликовали видео его встречи с Владимиром Путиным.

«Владимир Путин проводит рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым», - написали в сообщении, к которому прикрепили видео с рукопожатием Путина и Кадырова.

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Пресс-служба Кремля сообщила, что во время разговора Путин предложил Кадырову обсудить ситуацию в экономике республики и отметил, что динамика региона положительная.

«Это в значительной степени происходит благодаря вам, вашей команде и хорошему взаимодействию с правительством Российской Федерации», - сказал Путин.

Ранее в соцсетях появились слухи, что у Рамзана Кадырова серьезные проблемы со здоровьем. Некоторые СМИ писали, что глава Чечни якобы находится в больнице и имеет проблемы с почками, однако официального подтверждения этому не было.

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Кроме того, Кадыров вошел в информационную повестку после того, как опубликовал видео, на котором его сын избил обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля.

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В Кремле комментировать ситуацию отказались, как и правоохранительные органы.

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