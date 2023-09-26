"Будет еще страшнее" — Как отреагировали чиновники и депутаты РФ на видео избиения сыном Кадырова арестованного

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Опубликовано: 26.09.2023 11:50 , Обновлено: 26.09.2023

Глава Чечни Рамзан Кадыров 25 сентября подтвердил, что его 15-летний сын Адам избил жителя Волгограда Никиту Журавеля, обвиняемого по делу о сожжении Корана, и опубликовал видео инцидента. Посмотрели, как на это отреагировали российские депутаты и чиновники.

«Правильно сделал»

«Не люблю недосказанность. Всегда лучше ставить окончательную точку — правдивую и честную. В сети до сих пор спорят по факту избиения Адамом Кадыровым сжигателя Священного Корана Никиты Журавеля, пособника спецслужб Украины. Было ли это или не было? Побил и правильно сделал», — написал Кадыров в комментарии к ролику.

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Он сравнил людей, которые посягают на Священное писание, с «мразями, которые не хотят, чтобы в России все жили бок о бок в мире и понимании».

«Подобные провокаторы и предатели — больная опухоль на теле, которую нужно прижигать», — заключил Кадыров, добавив, что гордится поступком своего сына.

«Никто от наказания не увиливает, но…»

Министр национальной политики Чечни Ахмед Дудаев заявил, что “никто от наказания, предусмотренного законом, не отказывается и не увиливает от него. В том числе Адам Кадыров”.

При этом добавил: “Но сжигать Коран — это “самое кощунственное преступление, которое должно наказываться соразмерно”.

“Этой идеологической составляющей мы и отличаемся от сатанинского Запада. Адам молодец! Годимся! [орфография сохранена]”.

Как именно Адам Кадыров будет отвечать перед законом, Дудаев не уточнил.

«Cуд вынесет справедливое решение»

В свою очередь глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в комментарии «Базе» сказал следующее: «Первое — я думаю, что сжигание Корана это, безусловно, серьезное преступление… Второе — есть правила содержания под стражей обвиняемых и подозревамых. Эти правила должны соблюдаться. И третье, что я думаю — суд вынесет справедливое решение в отношении обвиняемого в сжигании Корана».

Кстати, про то, что решение должен вынести суд, написали многие депутаты и чиновники. Так, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков подчеркнул, что “в законе о защите чувств верующих ничего не сказано об избиениях в СИЗО как приемлемом наказании”.

“Напоказ сжигать священную книгу – это в лучшем случае идиотизм, а в худшем – сознательное разжигание ненависти. Но последнее слово должен сказать суд. Как говорится, dura lex, sed lex. Закон суров, но это закон. Самосуд недопустим. Очень плохой пример для молодежи”, — считает он.

«Будет еще страшнее»

А вот член СПЧ Ева Меркачева заявила, что “видео избиения арестованного — это видеодоказательство преступления”.

“Считаю, что следствие должно соответствующие меры принять. Запрос готовлю. Еще один запрос я буду писать с требованием, чтобы Никиту Журавеля вывезли”, — отметила она.

И добавила: “По сути это вызов всей правовой системе России. В конкретном регионе показали, что они могут совершать преступления и им за это ничего не будет. В противном случае не стал бы Рамзан Кадыров публиковать доказательства конкретного преступления, а публичные лица не стали бы говорить, что да, это сделал такой человек с такой фамилией, выступая по сути свидетелями. Это вызов. И дальше будет следующий, и следующий. Он, я боюсь, будет еще страшнее”.

«Жуткое»

Тем временем депутат Заксобрания Красноярского края Алексей Кулеш («Единая Россия») назвал видео “жутким” и пояснил:

“Жуткое не тем, что в СИЗО избивают заключенного — мы знаем, что такие случаи нередки. Жуткое не тем, что человека избивают из соображений религиозной ненависти. И не тем, что избивает, по сути ребенок, но с недетской жестокостью.

Жуткое тем, что публикует видео глава российского региона, публикует, внутренне ликуя и одобряя поступок своего сына, публикует с полным пониманием того, что ничего за этим видео не последует. Задайте себе вопрос: можно ли представить, что такое видео со своим сыном разместит (с таким же комментарием) глава любого другого региона России? Конечно, я понимаю, что это видео своеобразная «тепловая ракета» для увода фокуса внимания. Но и документ эпохи, конечно. Все же надеюсь, что СК РФ не оставит без внимания этот вопиющий факт нарушения законов РФ”.

“Не такие новости мы должны получать из Чечни”

А депутат Госдумы Ксения Горячева отметила, что “закон в стране един для всех” и “выносить приговор может только суд”. Кроме того, Горячева напомнила, что ни в одной статье УК не предусмотрен самосуд и бесконтрольное насилие.

“Ставить себя выше суда - опасный прецедент для всей страны. В Чечне живут достойнейшие люди. Такие случаи снова и снова сводят усилия по борьбе со стереотипами к нулю. Не такие новости мы должны получать из Чечни. Не такое поведение нужно одобрять и выставлять напоказ. Насилие никогда не породит человечность, никогда не возымеет уважения и точно не решит проблему. Мы знаем и другие пути, осталось начать их выбирать”.

Кадыров позвонил Собчак

Кстати, вечером 25 сентября Ксения Собчак рассказала, что Рамзан Кадыров позвонил ей по видеосвязи и разговор длился 40 минут.

Она пересказала беседу в телеграм-канале “Кровавая барыня”:

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Что сказано в Уголовном кодексе РФ

По мнению юристов, пишет BBC, действия сына Кадырова могут нарушать следующие законы РФ:

побои — ст. 6.1.1 КоАП РФ, если нет легкого вреда здоровью;

возможны побои по уголовной статье 116 УК РФ — побои либо насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие хотя бы легкого вреда здоровью, если совершены «по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы»;

если есть легкий вред здоровью, тогда возможно применение соответствующей статьи 115 УК РФ;

если средней тяжести — ст. 112 УК РФ;

если тяжкий — ст. 111 УК РФ;

теоретически возможно 20.17 КоАП РФ — нарушение пропускного режима охраняемого объекта. Или ст. 293 УК РФ — халатность.

Кто такой Никита Журавель?

Никиту Журавеля задержали в мае 2023 года в Волгограде. Следствие обвиняет его в том, что он за вознаграждение в десять тысяч российских рублей от украинских спецслужб сжег Коран на фоне Соборной мечети в Волгограде и передал видеозапись сотруднику Службы безопасности Украины. Позже ролик с сожжением Корана появился в соцсетях, якобы его распространила СБУ.

После задержания Журавеля отправили в СИЗО в Чечне. Как объяснял Следственный комитет, передать дело в Чечню было решено, в частности, из-за «многочисленных обращений» жителей республики с просьбой «признать их потерпевшими».