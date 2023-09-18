В Кремле отреагировали на слухи о тяжелом состоянии Кадырова

Опубликовано: 18.09.2023 14:00 , Обновлено: 18.09.2023

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 18 сентября ответил на просьбу прокомментировать информацию о якобы тяжелом состоянии главы Чечни Рамзана Кадырова, появившуюся в соцсетях.

“У нас нет какой-либо информации по этому поводу. В любом случае администрация президента вряд ли может давать справки о состоянии здоровья. Поэтому здесь нам нечего сказать”, – заявил он.

В ответ на уточняющий вопрос, был ли Кадыров в минувшее воскресенье в Москве и встречался ли с Владимиром Путиным, Песков сказал: “Также мне нечего сказать. Никаких встреч с Путиным не было”.

Напомним, слухи о резком ухудшении здоровья Кадырова начали распространяться в четверг 14 сентября вечером: одно из таких сообщений появилось в оппозиционном чеченском телеграмм-канале NIYSO. В ночь на 15 сентября там заявили, что Кадыров впал в кому.

Позже представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов также заявил, что Кадыров находится в тяжелом состоянии.

Через несколько часов после заявления Юсова в соцсетях Кадырова и его помощника Умара Даудова появилось 10-секундное видео, на котором Кадырова в компании с близкими показывают со спины. Когда это видео записано, понять невозможно.

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А утром 18 сентября в СМИ появилась информация, что самолет Кадырова на фоне слухов о его смерти заметили в небе над Москвой в воскресенье, 17 сентября.

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