Песков опередил вопрос про видео с сыном Кадырова. Что поспешил сказать?

Опубликовано: 26.09.2023 14:09 , Обновлено: 26.09.2023

На брифинге 26 сентября, Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, не дожидаясь вопроса от журналистов про видео с сыном Кадырова, заявил, что не будет это комментировать.

«Сразу оговорюсь, что историю с сыном Кадырова комментировать не буду», — процитировал “Интерфакс” представителя Кремля.

Когда у Пескова спросили, почему он отказывается от комментариев, он ответил: «Не хочу».

Напомним, в середине августа Никита Журавель, задержанный в Волгограде по обвинению в сожжении Корана (по версии следствия, он выполнял задание украинских спецслужб), и этапированный в Чечню, сообщил, что в СИЗО его избил сын Рамзана Кадырова. А 25 сентября глава Чечни сам опубликовал в тг-канале видео, на котором его сын избивает обвиняемого. В комментарии к ролику глава Чечни сказал, что гордится поступком сына.

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