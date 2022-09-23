В Кремле назвали реакцию россиян на мобилизацию «истерической»

Опубликовано: 23.09.2022 13:27 , Обновлено: 23.09.2022

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 сентября назвал реакцию россиян на объявление мобилизации «истерической и чрезвычайно эмоциональной».

«Можно еще было как-то понять вот такую истерическую и чрезвычайно эмоциональную реакцию в первые часы после объявления — даже в первый день. Потому что действительно был определенный недостаток информации, что также понятно и объяснимо», — сказал он.

Но добавил, что «уже со вчерашнего дня все-таки в соответствии с решениями кабинета министров были уже активированы все информационные линии справочные. Министерство обороны регулярно отвечает на все вопросы. Работают все телефоны. Граждане обращаются, задают. СМИ публикуют ответы министерства обороны».

«Сейчас нет дефицита в разъяснениях. Обеспечена возможность задавать вопросы. А то что есть, конечно, какие-то провокационные и фейковые сообщения в соцсетях — просто нужно трезво и вдумчиво к этому относиться», — заявил Песков.

Также у пресс-секретаря Путина спросили, есть ли в Кремле сотрудники, которые захотели мобилизоваться.

«Мне пока неизвестно о таких примерах», — ответил он.

Кстати, сын Дмитрия Пескова Николай отказался добровольно участвовать в мобилизации и ехать на фронт в Украине. Все дело в том, что ему позвонил ведущий канала «Популярная политика» под видом работника военкомата, их разговор попал под запись. А ещё предложили в 10 утра явиться на участок для мобилизации.

Сын Пескова отказался участвовать в мобилизации. Ему позвонили пранкеры под видом работников военкомата

Напомним, после объявления Путиным «частичной мобилизации», россияне раскупили билеты заграницу и начали гуглить, «как сломать руку».

Раскупили билеты заграницу и гуглят «как сломать руку» — Как россияне отреагировали на мобилизацию

Позже в соцсетях появилось множество фото и видео, как россияне бегут из страны после объявления частичной мобилизации. Многокилометровые очереди выстроились во всех направлениях.

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Также с 21 сентября из разных городов появляется информация и видео, как россиян забирают в армию после объявленной президентом РФ Владимиром Путиным «частичной мобилизации». Люди утверждают, что забирают тех, кто никогда не служил, а кое к кому приходили даже ночью.

«Папа пока…» — В России в армию стали забирать неслуживших, по ночам и после акций протеста