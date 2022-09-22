«Папа пока...» — В России в армию стали забирать неслуживших, по ночам и после акций протеста

🎥 Видео

Опубликовано: 22.09.2022 16:57 , Обновлено: 19.01.2023

В соцсетях с 21 сентября из разных городов появляется информация и видео, как россиян забирают в армию после объявленной президентом РФ Владимиром Путиным «частичной мобилизации». Люди утверждают, что забирают тех, кто никогда не служил, а кое к кому приходили даже ночью.

[info_b]Напоминаем. К данным сообщениям стоит относиться с осторожностью. Часто их нельзя сразу проверить и подтвердить достоверность.[/info_b]

«Ходили по домам даже ночью»

По словам «экс-министра ДНР», российского военного эксперта Игоря Гиркина, по кличке Стрелков, «сообщают о многочисленных случаях когда забирают тех кто никогда не служил и имеет категорию В. В основном речь о деревнях и поселках городского типа»

«Сложилось впечатление, что ставка на мобилизацию в первую очередь из глухих провинций и наиболее отдалённых от Москвы республик», — выразил мнение он.

Также он утверждает, что «военкомам конкретно дали установку на выполнение плана максимально в сжатые сроки».

«Во многих населенных пунктах ходили по домам даже ночью. А где то и вовсе перекрывали въезд и выезд из посёлков», — заявил Гиркин.

О том, что к мужчинам приходили и ночью, также сообщили в издание «Люди Байкала» (Бурятия).

Видео мобилизации по всей России

Сборка видео прощаний с мобилизованными по всей России (Якутия, Дагестан, Анапа, Благовещенск, Владивосток, Бурятия):

https://twitter.com/Vladimi03721352/status/1572922738301362177?s=20&t=bf3iOvKZ_0mGf-pGbgO1Cg

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«Папа, пока»

А вот видео из города Старый Оскол Белгородской области за 22 сентября. За кадром слышно, как ребенок несколько раз кричит «Папа, пока, пока» и плачет.

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«Я никогда не служил»

В телеграм-канале «Осторожно, Москва» опубликовали видео, как утверждается, у военкомата в Савеловском районе Москвы. На нем мужчина, который представился Виталеем Бугреевым, сказал, что получил повестку 21 сентября. По его словам, ему 32 года, он работает IT-специалистом в Сбере, и ограничено годен к военной службе (категория «В»).

«Я никогда не служил, не проходил воинскую службу, не имею военной специальности, не имею военной кафедры. Поеду, что делать. Или уголовное дело», — сказал он.

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Также в Сети появилось еще одно видео с этого же места:

https://twitter.com/AAglush/status/1572927737740034048?s=20&t=bf3iOvKZ_0mGf-pGbgO1Cg

Мобилизация в Дагестане

https://twitter.com/chilim67/status/1572929587998228482?s=20&t=bf3iOvKZ_0mGf-pGbgO1Cg

«Послушай женщину, мужчина»

Вот какой спор с сотрудницей военкомата произошел также в Дагестане:

https://twitter.com/akhalchi/status/1572912276709179393?s=20&t=bf3iOvKZ_0mGf-pGbgO1Cg

Повестки на акциях протеста

Также 21 сентября правозащитники и СМИ сообщили, что задержанным на протестах против мобилизации в России вручали повестки в военкомат.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «вручение повесток задержанным на несогласованных акциях не противоречит закону».

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Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу 21 сентября сообщил, что в ходе мобилизации призовут 300 тысяч резервистов. Он утверждал, что мобилизации в России не подлежат ни студенты, ни призывники-срочники, которые «продолжат служить на территории Российской Федерации».

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Тем временем в Офисе Зеленского обратились к россиянам, попавшим под мобилизацию, с предложением сдаваться, как только попадут в Украину.

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