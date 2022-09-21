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Опубликовано: 21.09.2022 10:56 , Обновлено: 21.09.2022

После объявления Владимиром Путиным «частичной мобилизации», россияне начали массово раскупать билеты из Москвы в Турцию, Грузию и Армению. Также резко выросли запросы в Google «как сломать руку». Посмотрели, как еще граждане РФ реагируют на мобилизацию в соцсетях.

Раскупили билеты в Стамбул, Тбилиси и Ереван

За несколько минут после выступления Путина все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул и в Ереван раскупили. Это заметило медиа «Вёрстка».

«Готовьтесь, бабоньки» — Реакция россиян на мобилизацию

https://twitter.com/SlavikNikituk/status/1572484575108149249

https://twitter.com/voenkom_ru/status/1572484591272792065

https://twitter.com/_5090803810311/status/1572484235281461248

Кстати, глава Russia Today Маргарита Симоньян устроила такой опрос в своем телеграм-канале:

Вот какие комментарии появились под ним:

Запросы в Google «как сломать руку» и «как уехать из России»

Кроме того, 21 сентября в российском сегменте Google выросло количество запросов «как сломать руку»:

Ранее, 20 сентября выросла и частотность запросов «как уехать из России», «отсрочка от армии» и «мобилизация»:

Напомним, президент России Владимир Путин в своем обращении 21 сентября объявил в стране частичную мобилизацию. Он подписал соответствующий указ, который уже появился на сайте Кремля.

Путин объявил частичную мобилизацию в России

К слову, в российских СМИ появилась подробная информация, как будет проходить мобилизация. Весь процесс будет разделен на четыре очередности. В первую очередь призовут молодых людей в возрасте до 35 лет, прошедших срочную службу.

Во время мобилизации в России призывать будут в первую очередь молодежь до 35 лет — Инфографика