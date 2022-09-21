Раскупили билеты заграницу и гуглят «как сломать руку» — Как россияне отреагировали на мобилизацию
После объявления Владимиром Путиным «частичной мобилизации», россияне начали массово раскупать билеты из Москвы в Турцию, Грузию и Армению. Также резко выросли запросы в Google «как сломать руку». Посмотрели, как еще граждане РФ реагируют на мобилизацию в соцсетях.
Раскупили билеты в Стамбул, Тбилиси и Ереван
За несколько минут после выступления Путина все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул и в Ереван раскупили. Это заметило медиа «Вёрстка».
«Готовьтесь, бабоньки» — Реакция россиян на мобилизацию
https://twitter.com/SlavikNikituk/status/1572484575108149249
https://twitter.com/voenkom_ru/status/1572484591272792065
https://twitter.com/_5090803810311/status/1572484235281461248
Кстати, глава Russia Today Маргарита Симоньян устроила такой опрос в своем телеграм-канале:
Вот какие комментарии появились под ним:
Запросы в Google «как сломать руку» и «как уехать из России»
Кроме того, 21 сентября в российском сегменте Google выросло количество запросов «как сломать руку»:
Ранее, 20 сентября выросла и частотность запросов «как уехать из России», «отсрочка от армии» и «мобилизация»:
Напомним, президент России Владимир Путин в своем обращении 21 сентября объявил в стране частичную мобилизацию. Он подписал соответствующий указ, который уже появился на сайте Кремля.
Путин объявил частичную мобилизацию в России
К слову, в российских СМИ появилась подробная информация, как будет проходить мобилизация. Весь процесс будет разделен на четыре очередности. В первую очередь призовут молодых людей в возрасте до 35 лет, прошедших срочную службу.
Во время мобилизации в России призывать будут в первую очередь молодежь до 35 лет — Инфографика