Сын Пескова отказался участвовать в мобилизации. Ему позвонили пранкеры под видом работников военкомата

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Опубликовано: 21.09.2022 18:53 , Обновлено: 21.09.2022

Сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Николай отказался добровольно участвовать в мобилизации и ехать на фронт в Украине. Все дело в том, что ему позвонил ведущий канала «Популярная политика» под видом работника военкомата, их разговор попал под запись. А ещё предложили в 10 утра явиться на участок для мобилизации.

У Николая Пескова спросили, готов ли он участвовать в мобилизации и пойти на фронт добровольцем. Если да, то ему стоит только сказать - и в военкомате поставят соответствующую галочку в его личном деле. https://youtu.be/FFBGxFRuLl0

«Нет, мне такую галочку ставить не надо», – рассказал Николай, уточнив, что «готов пойти, но это не по вашей просьбе».

«Если вы знаете, что я господин Песков, вы должны понимать, насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился», - ответил Николай Песков на требование явиться в военкомат. И сказал, что будет «решать это на другом уровне», - заявил сын высокого российского чиновника в телефонном разговоре, как он думал, с работником военкомата.

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Ранее Телеграф сообщил, что российские СМИ сообщили, что депутаты и сенаторы не попадут под мобилизацию, объявленную президентом Владимиром Путиным. А депутат Госдумы РФ Дмитрий Вяткин заявил, что им это и не нужно, потому что «уйти на фронт — самое легкое».

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Кстати, в опубликованном 21 сентября указе президента России Владимира Путина о мобилизации скрыли пункт №7. В документе он обозначен грифом «Для служебного пользования». А на сайте Кремля и вовсе после шестого сразу идет восьмой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, с чем это связано.

Песков объяснил, почему в указе Путина о мобилизации скрыли седьмой пункт