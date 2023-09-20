В Карабахе расстреляли российских миротворцев - Миноброны РФ

Опубликовано: 20.09.2023 18:53 , Обновлено: 20.09.2023

В Нагорном Карабахе 20 сентября под обстрел попал автомобиль с российскими военными, они погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве заявили, что инцидент произошел «во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг», цитируетРИА Новости Минобороны.

Обстрел велся из стрелкового оружия. Кто его вел, неизвестно. Сколько в машине было военных, военное ведомство также не уточнило.

«Для выяснения всех обстоятельств происшествия на месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов», — отметили в Минобороны РФ.

Азербайджан 19 сентября начал обстрелы территории Нагорного Карабаха, контролируемой непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, для «восстановления конституционного строя»;

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Российские миротворцы находятся в Нагорном Карабахе с 2020 года в соответствии с трехсторонними соглашениями, которые заключили Азербайджан, Армения и РФ;

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл происходящее в Нагорном Карабахе внутренним делом Азербайджана, подчеркивая, что «де-юре речь идет о действиях Азербайджана на своей территории».

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Напомним, ранее Телеграф писал, что власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики объявили, что 20 сентября достигли договоренности о прекращении огня с 13:00 по местному времени. Армия Карабаха будет расформирована и разоружена: армянские военные выйдут «из зоны развертывания российского миротворческого контингента» в Карабахе, а вооруженные подразделения непризнанной республики будут расформированы.

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