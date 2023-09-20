Нагорный Карабах объявил о капитуляции

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Опубликовано: 20.09.2023 12:33 , Обновлено: 20.09.2023

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики объявили, что 20 сентября достигли договоренности о прекращении огня с 13:00 по местному времени. Армия Карабаха будет расформирована и разоружена: армянские военные выйдут «из зоны развертывания российского миротворческого контингента» в Карабахе, а вооруженные подразделения непризнанной республики будут расформированы, тяжелая техника выведена.

Договоренность, отметили власти непризнанной республики, была достигнута «при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе», написал “Интерфакс”.

Планируется, что 21 сентября в городе Евлах пройдет встреча представителей армянского населения Нагорного Карабаха и представителей властей Азербайджана. На ней, сообщили власти непризнанной республики, будут обсуждаться «вопросы, поставленные азербайджанской стороной о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, а также вопросы обеспечения жизнедеятельности населения Нагорного Карабаха в рамках Конституции Азербайджана».

Появились видео ударов Азербайджана по армянским военным

Напомним, о начале «антитеррористической операции» в Карабахе Минобороны Азербайджана объявило 19 сентября. В ведомстве утверждали, что наносят удары только по военным целям. Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян сообщил, что из-за обстрелов Азербайджана погибли семь мирных жителей — в том числе двое детей.

В Нагорном Карабахе заявили о 7 погибших гражданских в результате ударов Азербайджана

Ультиматум Алиева

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном назвал условие, в каком случае Баку остановит «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе.

«В ходе продолжения антитеррористических мероприятий локального характера они вновь были приглашены к диалогу. Глава государства заявил, что антитеррористические мероприятия будут остановлены, если оружие будет сложено и формирования вооруженных сил Армении будут разоружены», — процитировало главу государства его пресс-служба.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что протестующие в Ереване заблокировали посольство РФ и здание правительства Армении.

Протестующие в Ереване заблокировали посольство РФ и здание правительства Армении