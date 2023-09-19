Протестующие в Ереване заблокировали посольство РФ и здание правительства Армении

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Опубликовано: 19.09.2023 20:30 , Обновлено: 19.09.2023

В Ереване возле здания правительства 18 сентября собрались митингующие. Они скандируют антиправительственные лозунги, требуя отставки армянского премьера Никола Пашиняна и прекращения военных действий со стороны Азербайджана.

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Демонстранты пытались прорвать полицейское оцепление и войти в здание правительства на площади Республики в центре Еревана. Местные СМИ пишут, что там начались задержания. Полиция применяет светошумовые гранаты.

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Протестующие также заблокировали посольство России в Армении, из-за чего его сотрудники не могут покинуть здание, сообщило агентство ТАСС.

«Здание посольства заблокировали. Перед зданием у главного входа много демонстрантов. Задний вход тоже заблокирован, но сколько людей с той стороны непонятно. Информация о детях и женах, которых якобы привезли в посольство, не соответствует действительности. Родные сидят по домам им ничего не угрожает», — сказал собеседник агентства

Ранее Телеграф сообщил, что премьер-министр Никол Пашинян 19 сентября заявил, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе должны выполнить свои функции и не дать начаться войне. В России же заявили, что их солдаты там лишь наблюдают за происходящим. Кажется, Москва решила “забыть” про вековую дружбу с армянским народом из-за своего бессилия в регионе.

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