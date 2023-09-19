Россия сделала ставку на победу Азербайджана? В Москве объяснили, почему их миротворцы только наблюдают

📊 Анализ

Опубликовано: 19.09.2023 19:31 , Обновлено: 19.09.2023

Премьер-министр Никол Пашинян 19 сентября заявил, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе должны выполнить свои функции и не дать начаться войне. В России же заявили, что их солдаты там лишь наблюдают за происходящим. Кажется, Москва решила "забыть" про вековую дружбу с армянским народом из-за своего бессилия в регионе.

“Мы считаем, что, во-первых, российские миротворческие силы должны принять меры, а во-вторых, мы ожидаем, что Совет Безопасности ООН должен принять меры”, - сказал Никол Пашинян после заседания Совбеза Армении.

В МИД Армении были ещё более настойчивыми и призвали российских миротворцев “предпринять четкие и недвусмысленные шаги с целью прекращения агрессии Азербайджана”.

Впрочем, в МИД России считают, что миротворцы из РФ в Карабахе “выполняют” свои функции. А на требование незамедлительных мер Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ, написала ответ в своем тг-канале: “А как быть с признанием официальным Ереваном принадлежности Нагорного Карабаха Азербайджану?”

Зачем тогда вообще нужны миротворцы в Карабахе, Мария Захарова решила почему-то не спрашивать. Тем более председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов признался, что россиянам в Карабахе запрещено стрелять: “До тех пор, пока миротворцам самим ничего не угрожает, они не имеют право применять оружие”.

В Азербайджане же мягко намекнули россиянам не делать лишних движений: “Российские миротворцы находятся в Нагорном Карабахе временно. Это наши территории”.

Сам же премьер Армении Пашинян, понимая неравенство сил, пообещал не вступать в войну с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха (эту самопровозглашенную республику формально не признала даже Армения). Из-за этого в Ереване началась акция протеста.

Надеются на скорую контрреволюцию в Ереване?

Российский публицист Антон Орех считает, что у российских миротворцев в Карабахе “сейчас одна задача: живыми остаться. Других функций у них там больше нет”.

Российский политолог Владимир Пастухов уверен, что Кремль сделал ставку на Азербайджан в этой войне из-за своего бессилия что-то изменить.

“Только один вопрос по-настоящему интересен: согласовал ли Путин сдачу Армении с Эрдоганом на встрече в Сочи, и если да, то в обмен на что? Или Эрдоган действует по умолчанию, ставя “младшего партнера” перед фактом?”, - написал он.

“В остальном все в тренде. Приоритет личного отношения над национальным интересом - Путин не любит Пашиняна и любит враждебных последнему московских армян и бакинских чекистов. Продолжение политики ухода – увязнув в украинской войне, Россия одну за другой теряет позиции по другим направлениям. Сдача позиций Турции – дружеские объятия оказались самыми удушливыми”, - считает политолог.

По его мнению, в Москве надеются на скорую контрреволюцию в Ереване и полагают, что поражение в Карабахе ее подтолкнет. Думают, что после того, как к власти там придет местный Иванишвили, смогут что-то отжать у Алиева обратно в качестве знака дружбы. Но это вряд ли.

“В общем, ничего нового - Третий Рим времен упадка. Варвары отгрызают кусок за куском, а в Колизее чернь смотрит гладиаторские бои с украинцами”, - сделал вывод политолог.