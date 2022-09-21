В Госдуме РФ пообещали, что «всеобщей мобилизации не будет». Но допустили военное положение в отдельных регионах

Опубликовано: 21.09.2022 08:50 , Обновлено: 21.09.2022

Депутат Государственной думы России Андрей Картаполов, который выступил за поправки в Уголовный кодекс, заявил, что в РФ не будут вводить всеобщую мобилизацию. При этом допустил, что в некоторых регионах могут ввести военное положение.

«Всеобщей мобилизации не будет. […] «Закон» не равно «мобилизация». Он принимается не конкретно под специальную военную операцию, он принимается, чтобы его исполнять долгое время. По крайней мере, пока не наступит время, когда необходимость в нем отпадет», — сказал депутат.

Однако он не исключил, что «в отдельных местностях такое [военное] положение может быть введено. Например, в областях, приграничных с Украиной, которые практически ежедневно подвергаются обстрелам».

По его словам, «там нужно защищать наших мирных граждан, надо применять специальные меры вооружения — той же противовоздушной обороне. Безусловно, это будет накладывать определенные сложности, которые можно максимально эффективно решать только в условиях военного положения».

Картаполов привел пример, когда «режим контртеррористической операции» объявляли во время первой и второй чеченских войн на приграничных территориях.

«На Ставрополье, например. Во время военного положения вся власть в регионе полностью переходит к военной администрации, вводятся ограничения на передвижения граждан — тот же комендантский час, — особый режим работы критических объектов инфраструктуры, запрет въезда-выезда и так далее. Вот, собственно, все это и будет происходить», — объяснил он.

Напомним, Государственная дума России 20 сентября в третьем (окончательном) чтении единогласно приняла поправки в Уголовный кодекс России. Теперь туда должны добавить новые статьи, а также ввести понятия «мобилизация», «военное положение», «военное время».

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После этого в назначенных Кремлем администрациях самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР заявили, что запланировали «референдумы» о присоединении к России на 23-27 сентября. По данным СМИ, в эти же даты проведут «референдумы» на подконтрольных РФ территориях Херсонской и Запорожской областей.

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В связи с этим в Украине считают, что после этого Россия объявит войну и всеобщую мобилизацию. Впрочем, как и некоторые эксперты из РФ. При этом другие аналитики не исключают, что происходящее — это всего лишь «блеф в расчете на переговоры».

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После этого в российском сегменте Google резко выросла частотность запросов «Как уехать из России», «отсрочка от армии» и «мобилизация»:

К слову, президент России Владимир Путин 20 сентября так и не обратился к нации. Сначала планировалось, что он сделает телеобращение в 20:00. Затем его перенесли на 20:15, а потом на 20:30. Однако и в 22:20 глава Кремля так и не появился на экранах. А анонс его видеовыступления исчез на государственном российском канале RT и “Первом канале”. По всей видимости, запись обращения Владимира Путина к россиянам покажут утром 21 сентября.

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